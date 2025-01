Isa Pantoja ha regresado de sus vacaciones y lo ha hecho con fuerza. En su primera intervención en Vamos a ver, la hija de Isabel Pantoja se llevó la gran sorpresa de ver a su madre hablar en público sobre la maternidad y mandárle un mensaje de ánimo a Anabel Pantoja por su reciente maternidad. "Besitos amor mío y para la niña, que te quiero”, comentó la tonadillera en el espectáculo.

Estas palabras han enfadado a Isa Pantoja que en el plató era la primera vez que las escuchaba. "No había visto lo que había dicho de Anabel y de todas las madres… se olvida de que ella es madre", opinó con cierto cabreo su hija. "Cuando le manda un mensaje a Anabel y a su hija, ella no piensa en si me puede molestar o me puede doler… ¡hombre! Jode y duele. Y me voy a callar, porque estoy ahora mismo…".