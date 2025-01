Las intervenciones de cirugía estética están a la orden del día. Muchos son los famosos que no dudan en pasar por quirófano o por la consulta de un médico estético para cambiar aquello que no les convence de su físico.

Julia Janeiro, hija de Jesulín y María José Campanario parece haberse convertido en otra fan declarada a la medicina estética tal y como indican muchas de las fotos que comparte en Instagram. En esta red social, la hermana de Andrea Janeiro sube los viajes que realiza, algunos de los maquillajes que le gusta lucir y los cambios físicos fruto de alguna intervención estética. Uno de los últimos era el aumento de mamas que se realizó hace un par de años y un relleno de ácido hialurónico para tener los labios más gruesos.

Aunque sin duda, uno de los cambios que más ha llamado la atención a sus seguidores es el nuevo color de ojos que luce la joven gracias a unas lenillas fantasía. Así, ha conseguido dejar atrás por un momento el color oscuro de sus ojos para abrazar un tono grisaceo.

Sin embargo, todos estos cambios no parecen haber gustado del todo a muchos de sus seguidores, que han comentado en uno de los posts de la influencer acerca de su nueva imagen.

Lluvia de críticas

Julia Janeiro ha vuelto a demostrar con su carácter y firmeza que no se deja intimidar por las críticas. La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, que se mostró radiante en una fotografía de Nochevieja con un vestido de lentejuelas, recibió cientos de comentarios. Mientras muchos elogiaron su look, no faltaron las voces que criticaron su elección de forma despectiva.

Uno de los comentarios más hirientes vino de una usuaria que, en tono burlón, le dijo: “Madre mía… chiquilla, cómprate una tallita más, que vas un poquito ridícula”. Otros de los comentarios que se pudieron leer fueron: “Tan joven y tan de plástico”, “21 años y parece que tiene 40” o “Al contenedor amarillo”.