Aunque de forma no directa, Adara Molinero está muy relacionada con la actual edición de Gran Hermano Dúo, tanto, que acabó estallando tras lo ocurrido en el reality: "Estoy destrozada".

Y es que entre los miembros de la casa está el que fuera su novio, Álex Guita, y eso hace que esté muy relacionada con el reality. Por eso, publicó un story en el que se sincera con sus seguidores. "Me dispongo a desmaquillarme y he pensado... por qué no les digo la verdad? Estoy destrozada con lo que está pasando. Si lo estáis viendo en el 24 horas entenderéis a lo que me refiero. Parece una broma todo de lo surrealista que está siendo".