Anabel Pantoja es muy prolífica en sus redes sociales, y en el Día de Reyes no iba a ser menos, ya que la sobrina de Isabel Pantoja subió a sus redes sociales un vídeo donde se muestra desesperada: "No sé qué hacer".

Y es que el insomnio le ha jugado una mala pasada a la influencer, que se ha levantado bien tremprano, mientras que el resto de su familia duerme. Y claro, hasta que el resto de personas no se levanten, no podía abrir los regalos de los Reyes Magos.

Biberón

"Llevo despierta desde las 07:15. Quería dar biberón a la niña. Se ha vuelto a quedar dormida. Digo, a ver si se despiertan con el llanto.Y no. Es que no sé qué hacer porque no puedo estar aquí sin abrir los regalos", dice Anabel Pantoja mientras muestra los regalos que han traído los Reyes Magos.