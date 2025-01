La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha dictado una sentencia para acabar con las dudas sobre cómo se deben computar los cinco días de permiso por diversos supuestos de enfermedad, accidente u hospitalización de familiares, que quedaron aprobados en el Real Decreto-ley 5/2023. El tribunal ha dictado que deben considerarse como días hábiles, no naturales. De la misma manera, ocurre con los dos días de permiso por fallecimiento de un familiar.

El fallo, del que ha informado USO, estima parcialmente una demanda sindical contra el convenio colectivo de 'contact-center', firmado antes del Real Decreto-ley 5/2023, que estipulaba estos días como naturales, al tiempo que anula un acuerdo posterior a la norma suscrito en comisión paritaria por CCOO, UGT y la patronal del sector. Este permiso puede solicitarse tanto por el cónyuge o pareja de hecho, como por parientes hasta el segundo grado por consanguineidad o afinidad, incluido el familiar consanguíneo de la pareja de hecho, e incluso por cualquier persona distinta de las anteriores que conviva con la persona trabajadora en el mismo domicilio y que requiera el cuidado efectivo de ésta.

Jornada de 37,5 horas

El año 2025 marca un punto de inflexión en las condiciones laborales en España, con la implementación de medidas clave como la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales y el establecimiento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 15.876 euros anuales.

Estas reformas, impulsadas por el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales, buscan mejorar la calidad de vida de los trabajadores al tiempo que garantizan ingresos dignos y estables. Un nuevo marco laboral que refleja una tendencia hacia la conciliación y la productividad equilibrada, alineándose con modelos ya adoptados en otros países europeos según han defendido desde el Ejecutivo. La jornada laboral de 37,5 horas semanales responde a una demanda histórica de los sindicatos y es presentada como una vía para reducir el estrés laboral, fomentar la conciliación y aumentar la satisfacción de los empleados. La nueva jornada laboral no provocará una reducción del sueldo, todo lo contrario, tu salario mensual no cambiará, pero el valor de tus horas trabajadas será mayor. De este modo, el 50% de la jornada serán ahora unas 18 horas, en lugar de las 20 actuales. Un contrato de 20 horas ahora mismo, representaría un 53,3% del nuevo horario en caso de que se aprobase. Todo son beneficios a pesar del recelo de la patronal que no ve bien la modificación que podría llevar a cabo el ejecutivo.

El Salario Mínimo Interprofesional tampoco cambiaría, ya que se contabilizaría con el mismo sistema que lo anterior. El SMI está fijado en 1.080 euros brutos mensuales en 14 pagas, 15.120 euros brutos anuales. Con las pagas extra, asciende hasta los 1.260 euros brutos mensuales. El valor de cada hora con el actual sistema es de 8,45 euros, pero con el nuevo subiría a los 9,04 euros.