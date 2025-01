La noche más mágica del año ha llevado las sorpresas y muchas lágrimas a la casa de Guadalix, los Reyes Magos han concedido a los que son padres y madres en 'GH DÚO' que puedan tener un mensaje de sus hijos.

"Tenemos una sorpresa, algunas veces llegan los Reyes y los deseos que uno tiene se convierten en realidad, ahí escucharas un vídeo de tu hija para tí, ponte los cascos", le decía Carlos Sobera a Ana Herminia, que se emocionaba mucho al ver esto y reaccionaba: "Estoy muy emocionada, gracias de corazón. Aquí es como si llevara más de un mes, todo se ve muy intenso. Esto me remueve todo". Como también podía ver Aurah Ruiz un mensaje de su hijo, aunque no sea concursante de la edición: "Está feliz y contento, dentro de poquito vamos a estar juntos". Manuel Cortés también iba a tener este regalo especial, con el que no podía contener las lágrimas: "Tampoco lleva uno un tiempo aquí como para un drama tan grande, pero es inevitable, es sangre de mi sangre y parte de mi vida. Es una noche muy especial en la que ellos disfrutan mucho".

Como también se emocionaba mucho Álex Ghita al escuchar este mensaje, que le daba fuerza para seguir. José María Almoguera no iba a ser menos, al que se le podía ver muy emocionado con lo que estaba viendo solo él en la pantalla y que agradecía a su expareja: "No hay nada más bonito en este planeta, no me lo esperaba, se lo tengo que agradecer mucho a su madre. Es muy duro porque es una noche para los niños y se merecen toda la atención posible, no poder prestarle toda mi atención me cuesta, pero al final esto lo estoy haciendo para que él tenga un buen futuro y me quedo con esto".

José María ALmoguera se sincera sobre el amor

José María Almoguera en su entrada en la casa de Guadalix en el estreno de 'GH DÚO' se sinceraba con Carlos Sobera sobre la relación con su madre Carmen Borrego, de lo que ha hablado más con sus compañeros en sus primeros días como concursante, además de confesarse con ellos de su vida más privada.