Los seguidores de Anabel Pantoja están preocupados por su estado de salud tras verla salir de una clínica en las redes sociales. Ha sido la propia Anabel la que ha publicado el vídeo donde habla de la clínica: "Si vuelven las crisis".

Y es que de todos es sabido las consecuencias que ha tenido el embarazo para la sobrina de Isabel Pantoja, con lo que ha acabado acudiendo a una clínica en Las Palmas con la intención de ponerle remedio.

"Por fin salgo tranquila porque me han dado un tratamiento, me han hecho una exploración y dicen que está todo mejorando, que no hay gravedad. Pero si vuelven las crisis que me dan...", asegura la influencer.

Soluciones

Pues en este caso, como explicó, "hay soluciones, evidentemente no me voy a poner a explicar nada por aquí, pues no soy médico, pero es verdad que me he quedado mucho más tranquila".