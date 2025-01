Belén Esteban sigue siendo un fenómeno de audiencias. La colaboradora de 'Ni que fuéramos' ha conseguido arrasar con su regreso a 'La revuelta', en la que tomó el control del programa durante unos minutos, firmando un 17,4% de share, y convirtiéndose en la emisión con mayor distancia con 'El hormiguero', que firmó ayer un 13,2%.

En lo que respecta al prime time, la emisión especial de 'La promesa' también lideró con su doble episodio, firmando un 15,5%, dejando a 'GH Dúo: Límite 48 horas' en un 11,8%. El resto de apuestas no llegaron al doble dígito: 'Renacer' marca un 9% en Antena 3, 'Código 10' firma un 5,8% en Cuatro y 'El piano' no destaca en laSexta, quedándose en un simple 3%.

Belén Esteban "ficha" por TVE y se "autoinvinta" a la boda de Lalachus

Desde que La Revuelta se emite en La 1, Belén Esteban ha pasado por el programa en varias ocasiones. La última fue el 18 de diciembre, con el objetivo de asesorar a David Broncano y Lalachus sobre cómo dar las Campanadas, pues ella tenía experiencia por su etapa en Telecinco. Y entonces lanzó un desafío: “Si ganáis en audiencias, me tenéis un programa entero aquí haciendo lo que yo quiera hacer”.

Este martes 7 de enero regresaba La Revuelta a la parrilla de La 1 y Belén se convertía en la protagonista del programa. Tras la participación de Lalachus, "la Patrona" quiso dar un abrazo a la cómica: “Lala, abrázame, déjanos abrazados cinco segundos. Es el abrazo mío y de toda la gente que te ha querido dar, y vengo en representación”, decía emocionada Belén Esteban.

Belén, que llamó por error Lara a Lalachus “porque me he equivocado con Lara Álvarez”, desveló que al día siguiente a las siete y media la humorista tenía un mensaje suyo. “Tengo un sobre de azúcar de lo nerviosa que estoy”, admitía la colaboradora . “En el nombre de toda esta gente y la gente que está en su casa y que os vieron”, insistía, fundiéndose en un abrazo con los dos.

Las referencias a cómo fue aquella emisión dando las uvas fueron una constante. Y ahí Belén lanzó un órdago: “El año que viene me encantaría dar las Campanadas con Lalachus y con David Broncano”. Y no fue el único órdago que lanzó sobre un posible desembarco profesional en RTVE: “A ver si me contratas, que esto de venir tanto...”, le recriminaba a Broncano. “Estarás contrata por el canal ese”, se defendía David, pero ella le invitaba a hablar una vez acabe el programa.