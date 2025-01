Frank Blanco ha recurrido este miércoles a Instagram para resolver un drama casero que está viviendo. Y es que el presentador, con su peculiar toque de humor, ha compartido con todos sus seguidores un vídeo relatando este drama. "Tengo que compartir con vosotros un drama casero a ver si hay alguien que pueda ayudarme", comienza diciendo. "Esta puerta no abre. Muchos me diréis es que se ha quedado el pestillo por dentro desmóntalo. No, esto ya lo he hecho ya he quitado los tornillitos. He movido esto para un lado para otro, pero pero nada, no", continua explicando. Pasar una radiografía, usar otro imán o cambiar de puerta son algunas de las recomendaciones que ya acumula la publicación que se ha hecho viral en redes sociales.