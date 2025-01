Está claro que los Mozos de Arousa eran un importante pilar de Reacción en Cadena, el concurso que presenta Ion Aramendi en Telecinco, sobre todo por cómo ha perdido parte de la audiencia que el programa suele tener. Pero es que los espectadores se han dado cuenta de otro cambio en el programa: "¿Alguien lo ha notado?".

Y es que en una de las publicaciones del perfil oficial de la red social de Instagram, un espectador comenta que, desde que no están los Mozos de Arousa, el programa "es super fácil, ¿alguien lo ha notado?".

La verdad que se trata de una apreciación de este espectador, ya que entre los fans del programa siempre han salido teorías conspiranoicas sobre cómo se desarrolla el programa, aunque no tienen ningun fundamento.

Reacción en Cadena es un cautivador concurso televisivo español que comenzó a emitirse el 19 de diciembre de 2022, bajo la conducción de Ion Aramendi. Su formato intrigante ha logrado captar la atención del público, siendo una adaptación del popular programa estadounidense Chain Reaction de 1980, emitido por NBC, y basado en la versión italiana Reazione a catena – L'intesa vincente. El concurso presenta una dinámica única que ha encantado a la audiencia española.

El programa enfrenta a dos equipos, cada uno compuesto por tres participantes, que pueden ser amigos, familiares o compañeros de trabajo. Los concursantes deben enfrentarse a una serie de retos centrados en resolver cadenas de palabras, con la oportunidad de acumular dinero mientras luchan por un premio final que puede llegar hasta los 150.000 euros. Las distintas fases del concurso ofrecen una variedad de pruebas que mantienen el interés del público.

Palabras Encadenadas es la primera fase, en la que los participantes deben identificar seis palabras relacionadas con un tema propuesto por Ion. La clave de esta fase es que la última letra de cada palabra se convierte en la primera letra de la siguiente. Cada respuesta correcta suma 2.000 euros al bote del equipo.

En la siguiente fase, La Minicadena, los concursantes deben adivinar una canción identificando cinco palabras clave relacionadas con la letra de la misma. Cada palabra correcta añade 3.000 euros al bote, y si logran adivinar la canción completa, reciben 5.000 euros extra.

En El Centro de la Cadena, los equipos deben resolver una cadena de siete palabras interconectadas. Cada respuesta correcta suma 5.000 euros al bote de su equipo.

El Embudo es otra fase en la que los concursantes deben adivinar un personaje, objeto o lugar con la ayuda de un máximo de cinco pistas. El valor de la respuesta correcta varía según el número de pistas utilizadas. Esta prueba se introdujo de forma ocasional a partir del 29 de junio de 2023.

La prueba Una Lleva a la Otra desafía a los equipos a adivinar una serie de eslabones para completar una cadena de siete palabras. Cada acierto aporta 12.000 euros al bote del equipo.

En Complicidad Ganadora, los equipos se enfrentan a un reto decisivo y eliminatorio, donde tienen 60 segundos para adivinar el mayor número de palabras posible. El equipo ganador se lleva el dinero acumulado hasta ese momento y regresa al día siguiente para seguir participando.

La Última Cadena es la fase final para el equipo que ha llegado hasta aquí. En ella, los concursantes deben resolver una cadena de quince palabras para mantener el dinero acumulado en las fases anteriores.

Finalmente, La Última Palabra es el último reto. Con el dinero ganado, los jugadores intentan adivinar la última palabra del concurso, teniendo la opción de comprar “El eslabón misterioso” si no conocen la respuesta. Si aciertan, se llevan el premio; si no, no obtienen nada, aunque regresan al programa para participar en la próxima edición.

Pruebas

Gracias a su formato innovador y las pruebas estratégicas, Reacción en Cadena se ha convertido en un programa televisivo vibrante que mantiene a la audiencia enganchada episodio tras episodio.