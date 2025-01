Alejandra Rubio se estrenaba en la maternidad hace un mes. El pasado 6 de diciembre, la influencer daba la bienvenida al mundo a su primer hijo con Carlo Costanzia a quien decidían poner el el mismo nombre que su progenitor, Carlo.

Un mes intenso en el que si algo llama la atención es el aparente hermetismo que la pareja parece haberse autoimpuesto y es que al menos de la influencer no ha vuelto a saberse nada desde que diera a luz. Las cámaras no han vuelto a acaptar ninguna imagen de la joven desde que naciera su hijo y tan solo se ve a su madre Terelu Campos acudiendo a diario hasta su domicilio para llevarle numerosos tuppers de comida tanto a su hija como a su yerno Carlo.

Sin embargo, parece que la influencer ha decidido abandonar su casa por unas horas, momento que los reporteros han aprovechado para preguntarla a la hija de Terelu Campos sobre si estña siguiendo la participación de su primo José María Almoguera y Jeimy Báez, exnovia de Carlo Costanzia en GH Dúo.

Reaparición pública

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han vivido, sin duda, las Navidades más especiales de su vida tras el nacimiento de su primer hijo, Carlo, el pasado 6 de diciembre. Disfrutando de su faceta de papás primerizos y del pequeño lejos de los focos, la pareja reaparecía coincidiendo con el día de Reyes -y con el primer mes de vida de su bebé-, que celebraron en familia en la casa de Terelu Campos.

Unas fiestas en las que también, y a pesar de que no hayan trascendido imágenes del momento, han podido ver a la otra abuela, Mar Flores, como revelaba más simpático que nunca su hijo ante las cámaras de Europa Press: "Hemos estado con todos los abuelos, hemos estado muy bien y hemos estado visitando a todos". "Mi madre como abuela muy bien, divinamente" añadía orgulloso.

Un reencuentro con la modelo por Navidad que ahora ha confirmado Alejandra, que muy coqueta a pesar de estar volcada completamente en su bebé, se ha separado de Carlo Jr. por unas horas para ir a hacerse la manicura. "Todo genial" ha confesado cuando le hemos preguntado cómo han vivido estas fechas con el pequeño en casa, apuntando con un escueto "sí" que todos los abuelos han podido disfrutar de su hijo estas fiestas.

"Todo muy bien" ha reconocido cuando le hemos preguntado qué tal su primer mes como mamá, asegurando con un "por supuesto" que el bebé ha sido su mejor regalo estas Navidades.

Alejandra todavía no se había pronunciado sobre la nueva edición de 'GH Dúo', en la que su primo José María Almoguera concursa como pareja de la exnovia de Carlo, Jeimy Báez, que no ha dudado en contar cómo fue su relación con el actor y aconsejarle a ella que no se fíe de él porque le acabará haciendo daño.

"Estoy centrada en otra cosa ahora mismo. Ya volveré al trabajo, no os preocupéis. No lo estoy viendo porque mi niño está todo el día demandando ¿vale?" ha zanjado, dejando claro que no está sigiendo el reality y que no tiene ningún mensaje que enviar ni a su primo ni a Jeimy.