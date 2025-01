Después de muchas trifulcas vividas en la televisión, Carmen Lomana ha acabado haciendo las paces con una conocida periodista del corazón: "Me has emocionado".

Estamos hablando de Pilar Vidal, la excolaboradora de Sálvame estuvo este miércoles en Y ahora Sonsoles para hablar sobre el sobrepeso y sus problemas. Unas declaraciones que llegaron al corazón de la celebrity, quien acabó llamándola por teléfono, tal y como contó la propia Pilar Vidal en Espejo Público.

"Carmen me dijo: 'ahora entiendo por qué todo el mundo te quiere. Me has emocionado, te he visto por casualidad'... Me dijo que me quería", señaló Pilar Vidal, quien en ese momento estaba compartiendo espacio con Lomana.

La celebrity, por su parte, explicó que "tengo una hermana con bastante tendencia a 'cuidarse'. A mí me daban pastillas para que engordase y a ella, al revés. Mi hermana me podría haber odiado por esto, pero no fue así".