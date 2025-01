Roberto Leal ha reaparecido este miércoles, 8 de enero, ante las cámaras en la presentación de la nueva edición de 'El Desafío' y lo cierto es que le hemos visto súper ilusionado con esta nueva y sorprendente entrega.

"Este año se han superado", ha confesado ante los medios de comunicación, aunque ha desvelado que en esta edición "no he puesto en riesgo mi físico, creo que he hecho algo de baile, pero poco más...". "Este año hay más fuego que nunca y hemos complicado mucho más las pruebas", ha añadido.

En cuanto a los concursantes, el presentador de televisión ha desvelado que el más competitivo "era Gotzon", pero sin embargo, "'El Cordobés' es un tío bastante competitivo y Victoria me ha sorprendido también porque empezó con una sensación de que nunca había estado delante de una cámara y en los últimos programas dices 'le ha pegado una vuelta a esto...'".

Precisamente, de la nieta del Rey Juan Carlos I ha comentado que "es una persona que no está acostumbrada a hablar en los medios, pero aquí os va a sorprender en ese sentido" porque "al principio la hemos visto tímida", pero "luego hay momentos de abrirse en canal y de discursos a cámara que a mí me emocionaron muchísimo".

También ha hablado de Genoveva Casanova, quien no ha acudido a la presentación de esta edición porque "me han dicho que se puso anoche indispuesta" y de la que ha asegurado que desconocía los momentos personales que vivía cuando comenzó el programa.

Cuando se supo la participación de Genoveva en el programa, esta llevaba alejada de las cámaras un tiempo debido a sus fotografías con el ahora Rey Federico de Dinamarca y no se lo puso nada fácil a la prensa para captar sus primeras imágenes.

Tanto es así que Roberto ha hablado de la cantidad de prensa que había en las afueras de los estudios: "Un día iba en un furgoneta que me llevaba un conductor y cuando me bajé, pensaron que era Genoveva y se pusieron nerviosos los compañeros y me preguntaron '¿no eres Genoveva, no?'".

Roberto Brasero se sincera

El presentador de 'El Tiempo', Roberto Brasero, ha confesado ante las cámaras que ha disfrutado de sus compañeros al máximo, tanto que ha hecho grandes amistades: "Manuel -El Cordobés- es un tío fabuloso, siempre dispuesto, siempre con muy buena intención y Feliciano también, lo que pasa es que a veces se le olvida porque es muy despistado".

El periodista también ha coincidido en el concurso con Victoria Federica y la ha definido como "una persona muy normal, una chica muy, muy normal" aunque "yo la veo como una concursante, ha sido una concursante más, no ha habido nada más".

Si hay algo en lo que han coincidido todos los concursantes que durante el programa la nieta de los eméritos ha evolucionado: "He visto sí ese crecimiento delante de la cámara, al principio ha hablado un poquito, y luego al final acaba hablando más".

Sobre Genoveva Casanova también ha tenido palabras y ha desvelado que "al principio del programa también lo pasó mal, además se lesiona en una prueba conmigo, que estábamos ahí en una de esas que compites uno u otro y... tiene una lesión que luego le fue perjudicando en programas posteriores".

Además, también ha recordado cómo la conoció (en plena polémica por las fotografías de esta con el ahora Rey Federico de Dinamarca): "Yo conocí a una chica con una gorra negra, vestida de negro así de incógnita, que yo creo que venía de robar la Mona Lisa", bromeaba.