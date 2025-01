La banca ha elevado un 134% el coste de las transferencias para cumplir con la obligación de igualar el precio de ordinarias e inmediatas, que hoy entra en vigor, según ha afirmado este jueves Asufin a través de un comunicado.

En concreto, desde hoy se aplica el Reglamento de la UE que obliga a igualar el precio de todas las transferencias bancarias, las inmediatas y ordinarias, y el precio medio oficial al que lo ha hecho la banca sería de 2,95 euros, lo que supondría un encarecimiento de hasta un 134% del coste de las transferencias ordinarias de los dos últimos años.

En el lado contrario, las transferencias inmediatas, que ha venido ofreciendo la banca en el mismo periodo, ascendían hasta los 3,65 euros en 2023, y a 3,69 euros en 2024.

Según la asociación, la mayoría de los clientes seguirán sin pagar estas comisiones por los acuerdos de vinculación que favorecen las entidades --por domiciliación de nóminas, recibos, contratación de productos, etc.-- y por el contexto "claramente marcado" por la política de gratuidad del proveedor de servicios bancarios Bizum. Asufin alerta, sin embargo, de que las transferencias por Bizum, a diferencia de la estándar, es irreversible en el momento en que se emite, por lo que no recomienda usar esta opción si no se conoce al destinatario.

"Las transferencias ordinarias pueden ser anuladas, siempre y cuando no se hayan ejecutado y el dinero siga en la cuenta del cliente, tanto si se trata de transferencias SEPA como internacionales. Cada banco tiene su hora de corte para el envío del dinero, que oscila entre las 11:00 y las 14:00h, de lunes a viernes. Y si la transferencia se ha realizado fuera de esa horquilla, el cliente dispone de varias horas para anularla, hasta el día siguiente", informa.

No ocurre lo mismo con las transferencias inmediatas, que tardan en hacerse efectivas diez segundos, o cuando el dinero ha salido ya de la cuenta del cliente.

Por último, señala que la Comisión Europea está trabajando para implementar mejoras técnicas que dificulten un uso indebido, como mostrar las iniciales del nombre del destinatario o la comprobación previa del IBAN.

¿Y qué pasa con Bizum?

En términos de velocidad, ambas opciones ahora ofrecen transacciones instantáneas, aunque las transferencias SEPA inmediatas pueden no estar disponibles en todos los casos. Por otro lado, la facilidad de uso es una ventaja clave de Bizum, ya que simplifica el proceso al solo requerir el número de teléfono del destinatario, mientras que las transferencias bancarias exigen IBAN y otros datos.

Respecto al coste, las transferencias bancarias suelen ser gratuitas para operaciones nacionales, aunque las internacionales y las instantáneas pueden tener comisiones dependiendo de la entidad bancaria.

Bizum, por su parte, es generalmente gratuito para transacciones entre particulares. Por último, en cuanto a los límites de importe, las transferencias bancarias no tienen un límite máximo, aunque puede variar según las políticas del banco, mientras que Bizum establece restricciones diarias y por operación.