GH Dúo celebraba ayer su segunda gala de expulsión con varios protagonistas destacados. Por un lado Vanessa Bouza, que abandonaba el reality definitivamente, Ana Herminia, quien abrió una de las polémicas de la noche al acusar precisamente al marido de la gallega de haberla "agredido" durante un tenso momento que vivieron en la casa.

Una actitud muy criticada desde plató y desmentida por la dirección del programa, que tiraba de videos para desmentir la versión de la mujer de Ángel Cristo.

Sin embargo, uno de los momentos más comentados de la gala vino de la mano de Aurah Ruiz. La aparente concursante revelaba a sus compañeros que no era una compañera más de concurso si no una infiltrada que había estado cumpliendo una serie de misiones en la casa.

Ayer, la aventura de la canaria llegaba a su fin y confesaba el motivo de su marcha.

Abandono inesperado

La canaria ha cumplido muy bien su papel y no ha sido descubierta por el resto de sus compañeros. Sin embargo, su continuidad en la casa no dependía de ello, puesto que ella tenía claro cuál sería el momento en el que regresar a su casa.

Anoche han descubierto su secreto y el verdadero motivo por el que Aurah ha realizado esta labor. "No es una concursante real, es una infiltrada y ha estado cumpliendo con sus misiones de una manera magistral", ha expresado el presentador, antes de mandarle despedirse de sus compañeros.

Aurah Ruíz, antes de marcharse, ha querido sincerarse con los que han sido sus compañeros de casa durante la última semana. "Yo era concursante, pero mis padres no se podían quedar con el niño y Jesé estaba en Malasia. Dije que no podía entrar y al final el programa me propuso quedarme una semana y mi padre accedió a quedarse con el niño y yo he estado una semana con ustedes", ha indicado, despidiéndose con pena de sus compañeros. "Muchas de las cosas que he dicho ha sido porque estaba actuando. Disfrutadlo", ha expresado, bromeando con la posibilidad de que sus compañeros lloren durante su despedida y justificando su extraño comportamiento en algunos momentos.