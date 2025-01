Si quieres combatir la gripe estacional, deberías saber que hay una serie de alimentos que te ayudarán con este objetivo. La verdad que son mucho más comunes de lo que crees, pero funcionan a las mil maneras.

Quizá el más esperado, porque de verdad funciona, es la sopa de pollo. La sopa siempre ayuda, pero el pollo hace que sea un remedio antiinflamatorio perfecto contra la gripe.

Otro alimento que deberías tomar cada día es el yogur. En este caso, lo que nos ayuda son los probióticos que tiene el yogur, que también son antiinflamatorios. Además, se trata de un alimento muy versátil que podemos tomar a lo largo del día.

Tampoco podemos olvidar las legumbres, que nos ayudan a mantener el calor corporal. Pero no solo eso, las legumbres son rincas en zinc, que ayuda a prevenir el resfriado o la grupe.

Frutas

Y por supuesto no podemos olvidarnos de las frutas, sobre todo las que son ricas en vitamina C. En este sentido, siempre pensamos en los cítricos como las naranjas a las mandarinas, pero también hay otras frutas que son muy ricas en vitamina C como son las fresas, el kiwi o la granada.