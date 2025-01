Ángel Llácer dejaba a todos sobrecogidos al contar hace unos meses que padecía una grace infección intestinal que lo había llevado a la UCI. El que fuera jurado de Tu cara me suena se veía por tanto obligado a abandonar la televisión sin fecha de regreso ante la gravedad de la enfermedad. Una patología que contraía después de un viaje.

Sin embargo, parece que tras superar ese duro bache de salud, el catalán atraviesa de nuevo un delicado momento de salud. Cuando parecía que las cosas ya se habían solucionado, ha sufrido un nuevo revés que le obliga a tomarse, de nuevo, un respiro en el trabajo. Tal y como él mismo ha confesado, vuelve a estar de baja médica.

Horas bajas

Ángel Llácer ha estado varios meses de rehabilitación y, en los últimos días, visitó el programa de TV3, 'Col·lapse'. Si bien es cierto que durante el pasado año debido a su dolencia se vio obligado a rechazar diferentes proyectos profesionales, como la dirección de un gran musical en Barcelona o sus apariciones como jurado en 'Tu cara me suena', ahora vuelve a "estar de baja". Así mismo lo contaba él a Ricard Ustrell, presentador del mencionado espacio televisivo. A pesar de que ello, asegura que quiere "trabajar cuanto antes mejor".

"No tengo más ganas de vivir porque ya las tenía antes, tengo más ganas de estar con mis amigos. No pasaba tanto tiempo con ellos porque trabajaba mucho, ahora no trabajo. Yo tenía muchas ganas de trabajar y cogí el alta, estuve 15 días y empecé a cojear. Ahora vuelto a estar de baja, pero ya estoy intentando recuperarme porque yo quiero trabajar cuanto antes mejor", explicaba en el citado programa.

Problema de salud

Ahora, el que fuera profesor en 'Operación Triunfo' ha desvelado nuevos datos sobre su enfermedad. El jurado de 'Tu cara me suena' ha visitado el programa de Sonsoles Ónega, donde ha relatado cómo se infectó con la bacteria y todo lo que ha venido después. Nada más de llegar al plató ha roto a llorar. "Son lágrimas de ilusión, porque estar aquí es que ya estoy bien. Aún cojeo, pero ya he superado la parte más dura", ha comenzado, emocionado. Además, ha explicado que los inicios de sus síntomas fueron tras comer unas anchoas y unos caracoles, por lo que lo achaca a esto, ya que para él es imposible ver el vídeo de aquel día.

"El primer síntoma es dolor de barriga, diarreas muy fuertes y fiebre. Llego al hospital y me dan el alta. Al día siguiente estuve muy mal, volví y me ingresaron durante 10 días. Salí y yo pensaba que ya estaba curado y la bacteria estaba muerta", explicaba. Pero, después, tuvo un segundo ingreso, en el que las cosas empeoraron mucho. Los médicos le avisaron de las altas probabilidades de que perdiera la pierna, aunque no había un motivo para rendirse, por lo que siguieron luchando por salvarle.