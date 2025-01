En el punto de mira por los rumores de mala relación con algunos de sus compañeros en el programa de TVE 'Bake Off: famosos al horno' -tanto es así que algunos se habrían ido del chat que tienen en común porque no la soportan- Cristina Tárrega se ha convertido en la diana de algunos de los colaboradores de 'Ni que fuéramos Shhh' en los últimos días.

Kiko Matamoros, Kiko Hernández, o María Patiño han arremetido duramene contra la presentadora y colaboradora de Mediaset, destapando su lado más oscuro, la nula relación que mantiene con las hermanas de su marido, Mami Quevedo, o las tretas que habría utilizando contra algunos de sus compañeros de cadena.

Ataques ante los que Cristina guarda absoluto silencio y tras los que ha reaparecido apoyando una subasta benéfica de esculturas que se ha celebrado en la 'Casa de vacas' del Retiro a beneficio de los afectados por la DANA. Mostrando su lado más solidario tras participar en 'Bake Off: Famosos al horno' para ayudar a los damnificados por el temporal que arrasó con numerosos municipios de Valencia -su tierra natal- el pasado 29 de octubre, la periodista ha reaccionado a las críticas indignada.

'Escoltada' por su marido Mami Quevedo, y por su íntimo amigo Miguel Ángel Arenas, 'Capi', que no han dudado en recriminar a la prensa sus preguntas, la valenciana ha dejado en el aire qué hay de cierto en todo lo que se ha dicho sobre ella en los últimos días: "No estás obligada a preguntar. Déjame por favor. Gracias y buenas noches" ha sentenciado.

"Oye, por favor ya, por favor, por favor. No quiero decir nada. Córtate un poco, yo, nena. Bueno. Córtate. Por favor, ya. Ya sabes que no va a haber contestación. Ya sabes. Córtate un poquito" ha estallado visiblemente molesta mientras su pareja se interponía entre ella y la cámara. "Respetáis a la gente, por favor. No creo que lo sintáis mucho. Joder, parar ya, joder, parar ya" ha zanjado sin disimular su indignación, dando así la callada por respuesta a las críticas.