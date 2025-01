Preocupación por el estado de salud de la hija recién nacida de Anabel Pantoja. Todas las alarmas saltaban el pasado viernes 10 cuando los seguidores de la influencer se percataban de que la sobrina de la tonadillera no había publicado contenidos en sus redes en toda la mañana, un moviemiento que alertó a su comunidad por lo activa que es la de Triana en Instagram.

Rápidamente se desplazaban hasta la isla gran parte del clan Pantoja como su tía Isabel y su tío Agustín o sus primos Kiko Rivera e Isa Pantoja. Algo que evidenciaba la gravedad de la situación de la pequeña, cuyos detalles sobre la patología o problema de salud yAhora, que han provocado su ingreso hospitalario aún se desconocen.

Belén Esteban ha sido una de las grandes amigas de la influencer que no ha dudado en coger una avión y plantarse en las islas para arropar a Anabel. Ahora, con la colaboradora ya de vuelta en Madrid, las cámaras se han acercado hasta su domicilio para preguntar por la última hora de la pequeña. Y ante las insistentes preguntas de los reporteros, a la televisiva se le escapaba este significativo gesto sobre cómo se encuentra la pequeña Alma.

Inesperado detalle

Por el momento, el hermetismo es máximo y no han trascendido detalles sobre cómo se encuentra o cómo evoluciona la pequeña. Sin embargo, Isabel Pantoja, tía de la influencer y uno de sus principales apoyos, parece haber tomado una inesperada decisión ante la difícil situación que atraviesa su sobrina: permanecer en Gran Canaria hasta que todo se estabilice.

Íntimas amigas desde que coincidieron en 'Sálvame', Belén Esteban no dudaba en coger un vuelo a Gran Canaria este sábado cuando Anabel Pantoja le informaba del ingreso de urgencia de su hija Alma, de apenas mes y medio, en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Materno Infantil de Las Palmas, mostrándole así su apoyo incondicional en el momento más complicado de su vida.

Tras pasar el fin de semana en el centro médico al lado de la influencer, la 'princesa del pueblo' se veía obligada a regresar a Madrid para cumplir con sus obligaciones profesionales. Lo hacía visiblemente abatida y sin hacer declaraciones sobre el estado de la recién nacida, respetando así los deseos de Anabel y su pareja, David Rodríguez, de no informar públicamente sobre el problema de salud que padece su pequeña.

Muy afectada, Belén no acudía este lunes a su puesto de colaboradora en 'Ni que fuéramos Shhh', y era María Patiño la que revelaba que el programa tenía información sobre el estado de la hija de Anabel desde el pasado jueves, y la ex de Jesulín de Ubrique les pidió por favor que no dijesen nada. "El tema ni lo tocamos. Saben ustedes cómo es Belén de leal con la gente que quiere. Ya el sábado por la mañana me llama y me dice que se va para allá y es cuando yo empiezo a tomar conciencia" explicaba la presentadora, poniendo en valor el gesto de su compañera con la sobrina de Isabel Pantoja en este trance tan duro.

Pendiente en todo momento de la evolución de la niña, Belén ha reaparecido este martes ante las cámaras arropada por su marido Miguel Marcos y, sin disimular su preocupación, ha preferido no revelar ningún detalle sobre el estado de la pequeña: "Yo no voy a decir nada cariño, porque no...". "Yo no tengo que decir nada, muchas gracias" ha zanjado, dejando claro que ella no es quien de dar información sobre Anabel ni sobre el ingreso de la recién nacida.

Con un leve asentimiento de cabeza, la colaboradora ha confirmado que toda la familia de la influencer está unida en torno a ella y ahora toca ser positivos y tener fe de cara a la recuperación de Alma, y ha aprovechado la ocasión para agradecer a la prensa el apoyo y la solidaridad con Anabel en este momento tan difícil: "Lo sé, lo sé" ha reconocido cuando le hemos comentado que estamos con ella, asegurando que le dará a la influencer muchos besos y ánimo de parte de los medios de comunicación que siguen minuto a minuto la evolución de su hija.