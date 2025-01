Kiko Rivera ha demostrado una vez más que, pese a las diferencias familiares, la unión y el apoyo en los momentos difíciles es lo más importante

El hijo de Isabel Pantoja viajó de urgencia a Gran Canaria tras recibir la noticia del delicado ingreso de Alma, la hija de su prima Anabel Pantoja, en la UCI del Hospital Materno Infantil de Las Palmas.

Un gesto de apoyo en un momento crítico

Alma, de apenas un mes y medio, se encuentra en una situación de salud extremadamente delicada, y Kiko no dudó en desplazarse rápidamente a la isla para estar junto a Anabel y su pareja, David Rodríguez, en este complicado trance. Durante las 24 horas que permaneció en Gran Canaria, Kiko puso de lado las tensiones familiares, incluso coincidiendo con su hermana Isa P, demostrando que en momentos como este la prioridad es la familia.

Aunque Isabel Pantoja también está al tanto de la situación, Kiko no llegó a coincidir con su madre en el hospital. Tras su visita exprés, regresó a Sevilla para retomar sus compromisos personales y profesionales, dejando claro que su prima cuenta con su total apoyo.

Irene Rosales, un apoyo desde la distancia

Por su parte, Irene Rosales, quien siempre ha mantenido una relación muy cercana con Anabel, no pudo viajar a Las Palmas debido a que se quedó al cuidado de sus hijas, Ana y Carlota. Desde Sevilla, Irene sigue pendiente de las novedades sobre la salud de Alma y se ha expresado para respetar los deseos de Anabel, quien no ha querido hacer declaraciones públicas sobre el estado de su pequeña.

Irene no ha ocultado su preocupación: "No he podido hablar con Anabel en las últimas horas, pero estamos pendientes de lo que digan los médicos", confesó este martes con el rostro visiblemente afectado.

El silencio y la unión como bandera

Pese a la insistencia de los medios, Kiko Rivera ha optado por no dar declaraciones y mantener la discreción, respetando el deseo de su prima de manejar esta delicada situación en privado. Su actitud cabizbaja y su gesto preocupado han sido reflejo del impacto que esta situación ha tenido en él y en toda la familia Pantoja.

Anabel, conocida por su actividad en redes sociales, también ha mantenido un perfil bajo en estos días, centrando toda su energía en la recuperación de su hija. Alma continúa luchando en la UCI, y el apoyo de su madre, su padre y sus seres queridos está siendo fundamental.

Un mensaje de fuerza para Anabel y Alma

En momentos como este, queda claro que, más allá de las diferencias y los conflictos familiares, la familia Pantoja sabe unirse en los momentos críticos. Kiko Rivera e Irene Rosales han mostrado con su actitud que, aunque sea desde la distancia, Anabel no está sola en esta dura prueba.