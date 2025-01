María José Campanario dejó sin palabras a propios y a extraños -el primero, a su marido Jesulín de Ubrique- con su inesperada participación en 'Mask Singer'. Presumiendo de sus dotes para cantar y bailar, la odontóloga era quien se escondía debajo del disfraz de la adorable ovejita que cantó este miércoles en el talent de Antena 3 tema de Dover 'Let me out', descolocando tanto al jurado -formado por Alaska, Los Javis y Ana Milán- como a la audiencia, que nunca se hubiesen imaginado que la mujer del torero se atrevería a ponerse una de las máscaras del popular programa. Sin embargo, la polémica rodea a su arrollador paso como 'Oveja' por el espacio presentado por Arturo Valls después de que Belén Esteban revelasa que ese disfraz fue hecho a medida para ella antes de que Atresmedia rompiese el contrato que tenía firmado para ser una de las celebrities que participarían en la cuarta edición de 'Mask Singer'.

Dolida, la ex de Jesulín entró por teléfono en 'Ni que fuéramos... Shhh' para pronunciarse sobre la actuación de Campanario en el programa y lanzó la bomba, reactivando así la guerra que durante años ha mantenido contra la actual mujer del padre de su hija Andrea Janeiro: "En Antena 3 me cogieron para 'Mask Singer'. Con el contrato firmado y el disfraz hecho, me dijeron que se rompía el contrato porque se habría filtrado. Fui legal y no denuncié pero podía haberlo hecho" ha revelado, sorprendida porque haya sido precisamente la odontóloga la que ahora ha lucido su traje de ovejita. Sorprendentemente ayer en mitad de su programa una imagen llamó la atención de sus compañeros: "Belén acércate al cristal", le gritaba María Patiño para que la "Patrona" se fijara en un detalle de la realizacion. "Estás en Antena Tres, te han desvetado", le comunicaron en directo. La decisión fue acogida con gritos de emoción por parte de Belén que olvidó por un momento la preocupación con la que está llevando la enfermedad de la hija de su amiga Anabel. "Ahora ya puedo ir a las máscaras", zanjó tras ver el fragmento del programa de Atresmedia.