A finales de año se conoció que la presentadora Cristina Pedroche estaba embarazada del que será su segundo hijo. Un anuncio que realizó a través de las redes sociales, y es que Cristina es muy activa a través de las redes sociales, donde no tiene filtros a la hora de subir vídeo. Y de hecho, acaba de subir un preocupante vídeo a su perfil oficial de la red social de Instagram donde se muestra destruida: "Soy un despojo humano".

En el vídeo que ha subido a sus redes sociales, Cristina aparece sin maquillar, y comenta que un día atrás había dicho que "estaba super arriba, que me veía super guapa, super divina, que me iba a comer el mundo". Sin embargo, en esta ocasión está muy distinta, "vengo hasta con el pelo mojado". Y explica que, cuando llegó a casa, "me dio una bajona extrema. Pero claro, tengo a una niña que quiere todo el rato, además de teta, pues jugar, saltar, que la persiga, esconderse en sitios obvios y que me haga la sorprendida".

Explica también la presentadora que "nos dormimos super tarde, nos hemos vuelto a levantar super temprano, con mil despertares, y hoy soy un despojo humano. ¡Ay Dios mío! ¿Quién soy? ¿Quién me ha visto y quié me ve?".