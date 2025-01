Ana María Aldón ha subido una serie de vídeos a su perfil oficial de la red social de Instagram donde acaba estallando con lo que ha ocurrido con su tienda: "Me han dejado tirada".

Y es que, como explica en el vídeo, la exmujer de Ortega Cano está organizando la mudanza de casa y tienda, pero no está siendo tal y como le gustaría. "Yo me despierto a las 04:00 nada más que intentando solucionar problemas, porque bueno, al final no es solo una mudanza de una casa, es una mudanza de una casa, de una tienda, de un perchero, del wifi".

Y sobre este último asunto es el que le está dando más problemas, porque como asegura, las compañías "me han dejado tirada". Aún así, ha agradecido mucho las muestras de cariño recibidas estos días.