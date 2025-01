Ana Herminia Illas se ha convertido, con un llamativo 70,5% de los votos de la audiencia, en la segunda expulsada de 'GH Dúo' tras la salida de la casa de Guadalix de la Sierra hace justo una semana de Vanessa Bouzas.

Han acertado los que apostaban a que a la mujer de Ángel Cristo Jr. le pasarían factura sus falsas acusaciones de agresión a su compañero Javi, que desató multitud de críticas a la organización del reality en redes sociales pidiendo una sanción para la venezolana por jugar con un tema tan delicado, e incluso su expulsión disciplinaria.

Una polémica a la que Ana Herminia ha tenido que hacer frente a su llegada al plató del programa, cuando como ha revelado ha tenido que ser atendida por los servicios médicos de Mediaset por sus problemas de salud: "Soy hipertensa y aquí tengo la tensión súper alta que me la acaban de tomar, con dolor en el pecho y el brazo dormido". "Me han dicho que me vaya directa al hospital cuando salga" aseguraba, antes de que Carlos Sobera dejase claro, en tono tajante, que "los médicos se toman muy en serio su trabajo y si te dicen que pueden pasar por plató es porque estás bien y puedes hacerlo sin peligro".

A continuación la nuera de Bárbara Rey tenía que hacer frente a las imágenes de su polémica con Javi, en las que se ve claramente que no hubo una agresión como ella relató a sus compañeros y en el confesionario activando el 'protocolo de abandono', sino simplemente dos ligeras palmaditas en la rodilla.

A la desperada, Ana Herminia ha justificado su actitud afirmando que la medicación que había tomado le había hecho confundir la realidad. "Yo tuve un problema con los medicamentos, se me dio una medicación que no me cayó bien. Me dieron otra pauta para los dolores. Me equivoqué en las palabras pero no soy yo durante este tiempo. Me equivoqué. Llegué un punto en el que sabía qué era realidad y qué no" ha explicado, insistiendo sin embargo en que "las palmaditas" que le dio Javi están ahí: "Me dio las palmaditas, la palabra agresión estuvo mal pero no quería que me tocara. Punto" se ha reafirmado.

Fuera de sí, Vanessa -mujer del gallego- le recriminaba a gritos que "no tienes vergüenza. No te excuses más. Estás retratando la cara dura que tienes. Quedaste retratada y por acusaciones como ésta metes a una persona en la cárcel", provocando que Ángel interviniese para defender a Ana Herminia. "Déjala hablar que tiene un problema de tensión. Ya he dicho que fue un error y ella lo ha dicho", ha asegurado.

Sin embargo, el hijo de Bárbara Rey no ha dudado en parar los pies a su mujer al ver que seguía en sus trece con las "palmadas" de Javi, poniéndole las pilas en directo para que diese un paso atrás y pidiese perdón públicamente por su falsa acusación: "Hoy no toca esto. No hay justificación. No hay excusa. Toca en nuestra casa, en privado. Da igual la medicación, da igual todo lo demás. Ana, por favor, te toca, no te golpea. ¿No querías que te tocase? Perfecto. Pero no te golpea, por favor", apuntaba suplicante.

Un toque de atención que ha hecho que Ana Herminia haya reculado y, tras reconocer que la rojez de su pierna no se la provocó Javi sino ella misma al narrar lo sucedido a sus compañeros, ha entonado el 'mea culpa'. "No me justifico. Pido disculpas de cómo se interpretó. No quería cargarme mi concurso como he hecho, pero ya pasó. Yo estaba en un momento que me había tomado mi medicación y estaba de relax después de 48 horas de locura. No quería que me tocaran" ha zanjado.