La polémica por las campanadas de 2022 con Ana Obregón sigue adelante. Y es que la presentandora no quiere callarse y defiende su inocencia: "Me imagino que necesitaba promo".

Fue Roberto Herrera quien destapó lo ocurrido en las campanadas de 2002, un fin de año en el que Ana Obregón compartía espacio con Los Morancos, mientras que Herrera hacía lo propio desde Canarias con la cantante Nía. El problema surgió durante la grabación del anuncio de las campanadas, en el que finalmente Nia no aparece.

Tal y como explicó Roberto Herrera, todo fue culpa de Ana Obregón quien hizo llorar a la cantante. Sin embargo, Ana Obregón intentó salir al paso de estas denuncias asegurando que no había sido así, que Nía había llegado dos horas tarde a la grabación y que había llorado porque no le gustaba su vestido.

Más tarde sería Nía la que hablaría, en su caso tirando de ironía. Y es que subió un vídeo en su perfil de Tik Tok titulado "La sustancia" en alusión a la conocida película.

Ahora, Ana Obregón vuelve a hablar para la revista Semana tratando de poner fin a la polémica. “Esto fue una promo de unas campanadas y esta chica llegó dos horas más tarde. Cuando llegó el equipo se había cabreado porque no había ni comido. Además, yo había preparado una misa con mi familia por mi hijo y no llegué", comienza explicando la presentadora, quien da cuenta de que "en 40 años de trabajo, más de 10 series, 30 películas, programas, haber trabajado con más de 4.000 personas de equipo, nadie jamás ha dicho que yo le haya hecho el vacío en nada, sino todo lo contrario".

"Una tontería"

Para la presentadora, "es una tontería de tal calibre que no puedo entender qué le ha pasado a este chico (Roberto Herrera) para contar eso. Me imagino que necesitaba promo. En fin, que la gente pueda hacer daño con mentiras, pero a mí más daño ya nadie me puede hacer", ha acabado señalando con la intención de zanjar el asunto.