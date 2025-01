Cristina Pedroche vuelve a estar en el punto de mira desde que anunció y confirmó su segundo embarazo en las Campanadas 2025. Tanto el anuncio en el Día de los Inocentes como sus palabras han sido de lo más comentado durante semanas en redes sociales, donde vuelve a estar muy activa hablando de este segundo bebé. La presentadora ha vuelto a liarla en redes a la hora de presentadora no ha estado muy acertada a la hora de hablar del tamaño de su tripa y el discurso ha sonado un poco al que hizo Marta Pombo en su segundo embarazo, donde la tacharon de gordófoba.

Pedroche y la ropa ancha

Si en el primer embarazo Cristina Pedroche adornaba su tripa con pinturas de colores y con elementos decorativos tan curiosos como un llamador de ángeles, la situación en esta segunda gestación está siendo muy diferente. La única imagen de cuerpo entero que ha compartido la presentadora corresponde al momento de las Campanadas. Desde entonces no ha compartido más fotografías y ella misma se ha encargado de explicar la razón aunque sus palabras han sido interpretadas de formas muy distintas. "¿Os ha salido la tripa tan rápido como a mí?, esto es exagerado tengo la tripa que tenía con Laia en el séptimo mes y me pongo ropa ancha por si la gente piensa que estoy a punto de parir y no es así. Me da vergüenza". Entre los centenares de comentarios que acumula la publicación, que ha sido compartida por medios digitales como Sevilla Magazine, hay algunos que se sienten identificados con su situación y otros no entienden sus miedos. "Es barriga, no es tripa. ¿Vergüenza por tener barriga en un embarazo?", se preguntan indignados.

Los antojos de Cristina Pedroche

El segundo embarazado de Cristina Pedroche está siendo muy diferente al primero. Se encuentra más cansada y con la necesidad de comer comida poco saludable. Y todo este proceso lo está compartiendo con su comunidad en Instagram, que le agredecen la naturalidad. "No estás sola. No estamos solas" es el nuevo mensaje que Cristina manda a todas esas mujeres que son madres y se encuentran sobrepasadas por según qué situaciones.

"Después de comer me he comido una palmera de chocolate y ahora pretendo echarme una siesta", confesaba a sus seguidoras. Una imagen muy diferente a la que ofreció durante el embarazo de su primera hija, Laia. Se mostraba activa, hacía deporte, comía sano y se documentaba sobre el embarazo y la maternidad sin parar. Así lo contó en su libro "Gracias al miedo".