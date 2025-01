Rocío Flores acaba de cumplir 28 años en su mejor momento personal. Alejada del foco mediático, por fin disfruta de cierta tranquilidad y se encuentra inmersa en sus trabajo y su familia. En esta nueva etapa, la hija de Antonio David Flores ha decidido estrenar nueva imagen y se ha arriesgado con uno de los colores más tendencia de la temporada, solo apto para personas atrevidas.

La influencer ha sorprendido a todos sus seguidores de Instagram con su nuevo cambio de look luciendo una brillante melena pelirroja. "Más naranja que nunca", ha escrito Rocío Flores junto a un vídeo en el que aparece presumiendo de su nueva -e irreconocible- imagen, muy contenta con el resultado.

La publicación se ha llenado de numerosos mensajes de sus followers, muchos en shock por este gran cambio de imagen. Algunos incluso se han atrevido ha compararla con su abuela, Rocío Jurado, y le han sacado muy parecido con la artista con este nuevo color de pelo.

Su nueva vida alejada de los focos

Rocío Flores vive con su pareja alejada del mundo de la televisión y, a menudo, disfruta de la compañía de su hermano David, al que “ama con locura”, tal y como ha demostrado en diferentes post que ha colgado en sus redes sociales, de su padre Antonio David, que en más de una ocasión acude a su casa a cocinarles su famoso arroz y de su pareja. Con su madre, por el contrario, parece que ni hay ningún tipo de acercamiento, ni que vaya a verlo a corto plazo. Con quien mantiene una relación muy estrecha es con su padre, Antonio David Flores y con su abuela paterna, Luisa Carrasco, que tiene 92 años. Carrasco ha acudido a ver a su nieta a su casa y la joven ha compartido una bonita foto con su 'hija' Roma, la perrita que adoptó hace unos meses y a la que Rocío ama con locura. La joven empresaria e influencer es muy activa en sus redes sociales donde, sobre todo a través de sus stories, muestra partes de su vida, tanto la personal, como la profesional.

En un stories reciente ha subido una imagen en la que luce su larga melena rubia, pero esta vez bastante rizada. ¿Y ese pelo?, le preguntaban por mensaje (como ella también ha compartido). "No me he hecho nada más que quitarme las trenzas", comentaba ella. Además, en otro storie compartía otra imagen suya acompañada de la frase "un sábado diferente pero siempre agradecida".

La imagen de Rocío Flores con esa melena rIzada ha recordado a muchos al look que Rocío Carrasco ha lucido en multitud de ocasiones. Está claro que pese a las diferencias personales y sentimentales, las similitudes físicas entre madre e hija están ahí y son más que evidentes. Ahora, Flores ha querido sorprender a su más de 700.000 followers con un cambio de look que a muchos le ha recordado a su abuela Rocío Jurado. "Te pareces tanto a tu madre", le ha indicado una usuaria. Pero otros followers también han destacado el parecido con la más grande'. "Ese color también lo tenía tu abuela Rocío Jurado y te queda genial le das un aire a ella". " Te pongas lo que te pongas, eres una belleza. Guapísima!!!", comentaban varios usuarios.