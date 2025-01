Bárbara Rey se ha sentado esta semana en el plató de televisión de '¡De viernes!' para contestar públicamente a su hijo de todas las acusaciones que ha vertido sobre ella en el último año y lo cierto es que, una vez más, conseguía meterse al público en el bolsillo.

Teniendo claro lo que quiere en su vida, la vedette afirmaba que sigue queriendo a su hijo, pero que por el momento no va a haber una reconciliación porque ha dicho cosas sobre ella que son lo peor que se puede decir de un ser humano.

Eso sí, a pesar de asegurar que no es posible un acercamiento entre ambos en estos momentos, sí que aseguraba que si en un futuro Ángel pasase por una situación grave, ahí estaría ella... porque por encima de todo sigue siendo su hijo.

Tras la entrevista, la actriz confirmaba que, después del infierno que ha pasado durante un año ha conseguido encontrar la paz: "Yo sí tengo paz y armonía. Yo sí tengo, los demás no sé, pero yo sí".

Además, cuando le preguntaban qué opina sobre las declaraciones que ha hecho Ana Herminia, asegurando que quiere acabar con la guerra mediática que existe... evadía su respuesta: "Mira, con el frío me entra risa ¿tú no has escuchado nunca de eso que la gente se muere cuando hace frío? Se muere de risa o se muere con risa... Pues las dos cosas".