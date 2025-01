La presencia de Bárbara Rey en Telecinco ha aumentado tras el acuerdo alcanzado con la cadena que suponía, entre otras cosas, retirar sus denuncias. Sin embargo, la vedette volvió a amenazar con demandas tras lo ocurrido en De Viernes: "No me merece la pena".

Y es que Bárbara Rey volvió a intervenir en el programa de Telecinco y acabó enzarzándose con una de las colaboradoras, Ángela Portero, con la que no suele llevarse especialmente bien.

En esta emisión, Bárbara Rey defendió a su hija, Sofía Cristo, señalando que o tiene nada que ver con su hijo Ángel. Sin embargo, parece que los colaboradores no estaban igual de acuerdo. Bárbara le dijo a la periodista que presentará una demanda contra ella por haber relatado lo que supuestamente vio en la famosa grabación que hicieron a la vedette con Frank Francés en actitud íntima. “Ponme lo que quieras”, respondió Portero, asegurando que "he hablado con Frank Francés y dice que desconocía que le estabas grabando una cinta. Lo hiciste de manera oculta”.

Tensión

La tensión entre Bárbara Rey y Ángel Portero fue visible durante toda la entrevista. “Ángela va 'pum, pum, pum'... y yo no quiero tenerla contigo porque no me merece la pena”, le dijo la invitada con cierta condescendencia. “Mejor que no”, contestó la tertuliana. “Mejor que no, sobre todo para ti. ¿Vale? Pues ya está”, subrayó la vedette.