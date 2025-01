La gestión empresarial no es una ciencia exacta. Por eso, los consejos del popular chef Alberto Chicote en su programa Pesadilla en la Cocina no siempre funcionan. Es lo que parece que está pasando en El Legado de Andrés, el establecimiento de Navalmoral de la Mata (Cáceres) al que las directrices marcadas por el televisivo cocinero no parecen haber resultado viendo las críticas que dejan sus usuarios.