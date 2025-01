La vida de Carla Barber siempre ha sido una incógnita difícil de resolver ya que el hermetismo y la discreción siempre han sido grandes aliados en su vida... y son muy pocos los detalles personales que la canaria comparte con sus seguidores en redes sociales. Ahora, la cirujana se ha dejado ver ante las cámaras y ha confesado que se ha enterado de la noticia del ingreso de la hija de Anabel Pantoja y no dudaba en enviarle la verdad que todo mi cariño [y] todo mi apoyo, pero desvelaba que no se ha puesto en contacto con ella. Además, se le preguntaba si es cierto que tiene una nueva pareja y respondía sorprendida ante los rumores. "No, amor, siempre me estáis intentando [encasquetar] algo, contestaba con tono irónico mientras seguía su camino".

A principios del año 2003, cuando Carla Barber estaba embarazada de su segundo hijo junto a Joseph Rodríguez, ambos ponían punto y final a su historia de amor. Desde entonces, son varias las ocasiones en las que la cirujana se ha referido a su expareja y padre de Bastian, de casi tres años, y Bosco, de uno, dejando evidencia de su mala relación e incluso poniendo en duda el papel del empresario como cabeza de familia. Ahora, sin embargo, parece que los dos habrían conseguido resolver sus diferencias en un viaje junto a sus niños que, tras hacer saltar las alarmas entre sus seguidores, ha llevado a la también influencer a aclarar la situación de forma pública. Carla Barber presume de lujo, el reloj de casi 50.000 euros que ha elegido como capricho navideño En los últimos meses, Carla ha lanzado algún que otro dardo a Joseph, de quien opinaba que no cumplía con los estereotipos de padre. Sin embargo, hace unas horas compartía a través de sus redes sociales una fotografía junto al anterior, así como con sus hijos en común: “El mejor regalo que me han podido hacer. Esta navidad, por primera vez para mí, disfrutando de mis hijos y sus hermanas. Todos en familia”, ha añadido junto a un carrusel de fotografías con el que ha mostrado los planes de nieve que han llevado a cabo también al lado de las hijas de Joseph. “Pide un deseo…”, ha escrito en otra publicación en la que, además, ha incluido una instantánea en la que todos al completo han posado en Sierra Nevada, inmortalizando así el feliz momento que atraviesan como una familia. Carla Barber responde a las acusaciones de "aprovecharse" de sus clientes con sus precios Después de recibir varios comentarios que cuestionaban el instante sentimental de Barber y Rodríguez, ha sido ella misma quien ha querido sincerarse en sus historias temporales acerca del vínculo que existe a día de hoy con su expareja y de la relación de este con Bastian y Bosco: “Ha sido un proceso bastante largo y difícil. Los niños no han visto a su padre mucho, pero le han visto. Es alucinante cómo le quieren y la conexión que tienen”, ha comenzado explicando. Tras sus primeras palabras, la especialista en medicina estética ha afirmado que habla desde su “punto de vista” y ha confesado cómo se siente al respecto de su nueva realidad: “Ahora solo puedo decir que me alegra mucho, muchísimo, que él quiera compartir más con sus hijos. Hace ya un tiempo que los veo juntos y es súper bonito. Nuevo para mí, pero precioso”, ha sentenciado. Aun así, ha despejado las dudas acerca de una posible reconciliación señalando que ella permanece “en otro hotel, solita y tranquila” durante sus vacaciones mientras que el empresario les tiene “diez días, en sus días de Navidad” tal y como manda la custodia