Ponerse durante años al frente de programas de éxito ha conllevado a que disponga de casi 100 mil admiradores en su Instagram. Unos elevados números que parecen no haber transformado a Paula Vázquez en lo más mínimo, demostrando en más de una ocasión que no tiene ningún tipo de miedo en exponer cuál es su criterio en algunos de los temas más polémicos de la actualidad, dejando a un lado el impacto o las críticas que pueden recibir sus palabras. Pero la última polémica que ha protagonizado no ha tenido nada que ver con sus ideales. La modelo ha roto su silencio para responder a todos aquellos que estaban metiéndose con su físico y con las operaciones estéticas a las que se habría sometido y lo ha hecho con un vídeo en el que posa junto a su médico para mostrar la felicidas que siente tras someterse a los úitimos retoques estéticos, Los comentarios a la publicación, hecha en clave de humor, no se han hecho esperar. "Irreconocible", lamenta uno de sus seguidores. "¿Esta es Paula Vázquez?", se pregunta otro.