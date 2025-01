Este viernes se desveló una polémica que dejó a muchos alucinados. Se trata de las malas formas de Ana Obregón con su compañera en las campanadas de TVE. Tras las primeras explicaciones de la presentadora, han salido a la luz nuevas declaraciones sobre cómo actuó Ana Obregón ese día: "Que acabara ya".

Fue Roberto Herrera quien destapó lo ocurrido en las campanadas de 2002, un fin de año en el que Ana Obregón compartía espacio con Los Morancos, mientras que Herrera hacía lo propio desde Canarias con la cantante Nía. El problema surgió durante la grabación del anuncio de las campanadas, en el que finalmente Nia no aparece.

Tal y como explicó Roberto Herrera, todo fue culpa de Ana Obregón quien hizo llorar a la cantante. Sin embargo, Ana Obregón intentó salir al paso de estas denuncias asegurando que no había sido así, que Nía había llegado dos horas tarde a la grabación y que había llorado porque no le gustaba su vestido.

Más tarde sería Nía la que hablaría, en su caso tirando de ironía. Y es que subió un vídeo en su perfil de Tik Tok titulado "La sustancia" en alusión a la conocida película.

La entrevista de Nia en 2024 que se ha puesto de actualidad por su polémica con Ana Obregón

Ahora, tal y como cuentan en Socialité, el programa presentado por María Verdoy en Telecinco, ha hablado una amiga personal de la cantante asegurando que "Ana obregón le decía a Nia todo el rato que su frase no era tan complicada, que venga, que acabara ya", dando cuenta de las malas formas de la presentadora.

Nia explicó en octubre de 2024 lo que le ocurrió durante la grabación de un spot publicitario con una “señora conocida del mundo de la televisión”. Aunque no la mencionaba en esta entrevista, lo que Nia relata en ella coincide plenamente con lo que ha denunciado su compañero de TVE Roberto Herrera, que sugiere que Obregón no se sentía cómoda con el hecho de tener que compartir plano con una chica “joven y muy guapa”.

“Me trató muy mal y paré de rodar. Me fui llorando. La dejé a ella sola porque quería su momento. Me marché y, cuando se fue, salí a grabar yo”, contó la artista canaria en el podcast Aquí hay kimchi. “El equipo me dijo después que yo soy una chica joven y ella quizá se sentía frustrada. Lo pagó conmigo”.

“Me hizo salir de mi lugar de trabajo porque me hizo comentarios muy feos. Me hubiera gustado insultarla y decirle que necesita ayuda psicológica. Si no salgo en el anuncio es porque esa señora me hizo la vida imposible”, remata Nia en esta entrevista de 2024 que se ha puesto de máxima actualidad.