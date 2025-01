Dos años después, las campanadas de 2022/23 de RTVE vuelven a estar de actualidad. Y hay polémica. Todo a raíz de que el presentador Roberto Herrera destapase que Ana Obregón trató mal e incluso hizo llorar a la cantante Nia Correira (conocida por su paso por el programa Operación Triunfo) durante la grabación del spot publicitario de las campanadas.

"Si te das cuenta, en el spot publicitario de ese año no sale Nia. ¿Por qué sería? Nia lloró a lágrima viva. Lo que yo vi y vieron mis compañeros de los Morancos de cómo trató Ana Obregón a Nia en la grabación del spot publicitario... Nos lo hizo pasar muy mal. Ahí a mí se me cayó un mito", desveló Herrera en el podcast "El Salpique ". "La niña (Nia) es muy guaya y joven y por eso no sale en el spot nacional, porque se negó a salir y porque Ana Obregón le hizo llorar", añadió.

La versión de Ana Obregón es muy diferente y así lo relató en el programa "D Corazón" con Anne Igartiburu: "Yo no he tratado mal a nadie. Esta chica llegó dos horas tarde, el equipo se cabreó, no nos dio tiempo a cenar. Yo había organizado una misa por mi hijo con mi familia y no llegué porque la niña llegó dos horas más tarde. Estuve esperando dos horas maquillada y vestida y eso es lo que pasó". La presentadora no niega que Nia acabó llorando. "Se puso llorar, no le gustaba el vestido, no le gustaba el maquillaje y yo no he tratado jamás mal a nadie. Es más, TVE se cabreó, tanto el equipo como la directiva", reveló Obregón.

En su comentario, Roberto Herrera nombraba a Los Morancos y Los Morancos reaccionaron hoy a la polémica. En realidad, lo hicieron guardando silencio. Inmersos en su obra de teatro, "Bis a bis", en el Teatro Capitol de Madrid, los dos hermanos, César y Jorge Cadaval, llegaron este fin de semana para desempeñar la función y al ser preguntados por el enfrentamiento de Ana Obregón y Nia aseguraron que no tenían "nada" que comentar. Lo dijeron de forma tajante, tanto a la entrada como a la salida del teatro.