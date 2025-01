Ana María Aldón no pasa por su mejor momento, a pesar de que mantiene sus planes de casarse el próximo año: "No tenemos una relación tan fuerte y tan cercana últimamente".

La diseñadora ha desaparecido de la vida pública desde hace una larga temporada. Atrás parecen haber quedado los tiempos en los que la de San Lúcar colaboraba en algunos de los programas de Telecinco o participaba en conocidos realities de la cadena como Supervivientes o GH Dúo hace justo un año.

Sin embargo, la exmujer de José Ortega Cano hace meses que desapareció de la primera línea mediática y parece haberse centrado en su faceta como diseñadora, una cara que suele compartir principalmente a través de redes sociales.

Precisamente a través de Instagram, la exconcusante de Supervivientes ha lanzado un inesperado mensaje a sus seguidores. Y es que tras meses de silencio, la diseñadora se ha pronunciado sobre sus planes de futuro entre los que está tanto la mudanza a un nuevo domicilio como del local en el que ha montado su negocio de moda. "Estamos hasta arriba", confesaba la de Sanlucar a través de stories.

Tambien a través de esta red social, la que fuera colaboradora televisiva publicaba un story en el que anunciaba su vuelta a través de la sredes sociales y animaba a sus seguidores a activar una notificación para estar atentos de su regreso a las 20.00 horas.

Esperado regreso

Muchos so los que se preguntan por qué la exmujer de Ortega Cano decidía de la noche a la mañana dejar la pequeña pantalla y centrarse en faceta como diseñadora. A pesar de que la exsuperviviente no se ha pronunciado sobre las razones que la habrían llevado a dar ese cambio a su vida, lo cierto es que ha encontrado en las redes sociales una vía de escape en la que compartir su día a día con sus seguidores. Precismante a estos se dirigía anunciando su vuelta con un directo a las 20.00 horas en esta plataforma. "Volvemos hoy a las 20.00, no te lo pierdas", decía la excolaboradora.