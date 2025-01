Desde que José María Almoguera decidiera abandonar el anonimato y convertirse en personaje del papel couche, el hijo de Carmen Borrego acapara titulares cada semana. Hace unos días sorprendía a todos al anunciar que participaría en la nueva edición de GH DÚO en la que será su primera incursión en el universo reality, un medio que tanto su tía Terelu Campos como su madre Carmen Borrego conocen a la perfección tras su aparición en diferentes versiones de estos formatos en Telecinco.

Ahora, el que fuera técnico de sonido se encuentra dentro de la casa más famosa de la televisión concursando en GH Dúo. Antes de poner rumbo a su primer reality, el televisivo mantuvo un extenso encuentro con su madre en casa de esta en el que también estuvieron presentes José Carlos, marido de la colaboradora y su otra hija.

En relación a los nuevos pasos que la familia Borrego está dando en el plano familiar, hay que destacar la nueva etapa que Carmen Borrego parece estar atravesando con respecto a su exnuera, Paola Olmedo, con la que según ha confesado, habla de manera habitual, nada que ver con la guerra fría y mediática que ambas mantuvieron el año pasado. Una relación que parecen haber retomado a pesar del divorcio de esta de José María Almoguera.

Nueva relación

José María Almoguera y María la jerezana acercan posiciones en 'GH DÚO', los concursantes comparten besos y el hijo de Carmen Borrego ha pedido perdón tanto a su amiga Rocío como a una mujer, a quien llama Amanda. Una mujer cuya identidad no ha trascendido y sobre la que se le ha preguntado a la colaboradora.

Carmen asegura que no sabe a quién se refiere, pero no cree que sea ni su pareja ni alguien con quien comparta una relación: "Igual que pide perdón a Rocío y no tiene nada con ella, porque son como hermanos, jamás han tenido ni un tonteo, pide perdón a Amanda".

Se imagina que, al igual que ha hecho ella, Rocío le habrá dado consejos a su amigo y de ahí sus palabras. Sin embargo, hay quien cree que hay algo más. Por ejemplo, Sandra Aladro apuntaba la posibilidad de que José María haya pedido perdón para evitar que algo moleste a su exmujer, Paola Olmedo, y pueda perjudicarle de cara a su hijo.

Sin embargo, Carmen tiene claro que no estamos ante esta situación: "Descarto esa teoría". Y es que la colaboradora sabe que su hijo y quien fuera su mujer se llevan "bien", contexto en el que hacía una confesión que no esperábamos dado el conflicto que las ha enfrentado a lo largo de los años: "Yo hablo con Paola, no me importa decirlo".