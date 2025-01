El pasado sábado, nada más enterarse del ingreso de urgencia de la hija de Anabel Pantoja, Alma, en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Materno Infantil de Las Palmas, Isa Pantoja no dudaba en coger un vuelo a la isla canaria para arropar a su prima en estos durísimos momentos.

Aparcando sus rencillas familiares con su madre, Isabel Pantoja, y con su hermano Kiko Rivera, la colaboradora se desplazaba de inmediato al centro médico para estar al lado de la influencer y su novio, David Rodríguez, y como han confirmado diferentes medios de comunicación coincidió con el Dj, dejando a un lado sus diferencias para volcarse en apoyar a Anabel en este delicado trance en el que lo único importante es que su pequeña -de tan solo mes y medio- se recupere.

Tras pasar el fin de semana en Gran Canaria, y teniendo en cuenta la cantidad de amigos y familiares de la pareja que han volado a Canarias nada más enterarse de la hospitalización de su hija, Isa regresaba a su casa el domingo a última hora de la noche.

Muy afectada por la situación a la que se enfrenta su prima -y más teniendo en cuenta que ella misma está embarazada- no ha tenido fuerzas para salir de su domicilio hasta este miércoles, cuando ha reaparecido cabizbaja y visiblemente preocupada ante las cámaras de Europa Press.

Cerrando filas en torno a Anabel, que no se ha manifestado públicamente por el momento sobre el estado de su pequeña, Isa ha guardado silencio y ha optado por el hermetismo más absoluto, evitando revelar ningún detalle sobre cómo se encuentra la influencer ni si ha habido algún tipo de evolución en la recién nacida.

Muy seria tanto a su llegada como a su salida de un centro comercial cercano a su casa, la hija de Isabel Pantoja ha dejado en el aire si tiene previsto volver a Las Palmas en los próximos días para arropar a su prima o si, por el contrario, esperará a que haya algún cambio significativo en la salud de Alma para visitar de nuevo a Anabel.

Preocupación por el estado de salud de Isa Pantoja

La hija de Isabel Pantoja está esperando su segundo hijo pero estos días, tal y como ella misma ha reconocido, "no he pensado ni en mí ni en mi situación". Desaparecida de las redes sociales tras el ingreso de su prima y con la polémica sobre el presunto maltrato que sufrió por parte de su familia, la hija pequeña de la tonadillera ha reaparecido para hacer con sus seguidores "una actualización de estado". Con aspecto visiblemente cansado, la joven ha comentado que no están siendo unos días muy buenos.

"Alberto se ha lesionado los dos pies y yo sigo con mi rutina de médicos, de hecho ya he sacado la almohada de gestación para estar más cómoda", reconocía. "Una cosa que no os he contado es que ayer me desmayé, de repente empecé a sentir taquicardia, dejé de escuchar a Asraf y lo ví todo negro", explicó para resumir la situación. Isa atribuye el desmayo a la presión y el estrés de los últimos días, unas jornadas duras en la que ha estado muy pendiente de su prima y en las que se ha reencontrado con su madre y su hermano en el hospital. Los médicos tendrán la última palabra.