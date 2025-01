Apenas 10 días después de que su vida saltara por los aires por el ingreso de su hija en el hospital con carácter de urgencia, Anabel Pantoja ha reaccionado emitiendo un comunicado en el que narra por primera vez algunos detalles del que está siendo el peor momento de su vida. Sin embargo, la influencer y colaboradora de 'TardeAR' comienza a ver la luz al final del túnel y esboza en sus palabras que parece que su pequeña Alma ha comenzado a remontar.

"Hace 11 días, se paró mi vida. Pero aquí seguimos, luchando con amor y fe, avanzando paso a paso. Alma está bien, gracias a Dios y al maravilloso equipo del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, especialmente en la UMI, que no nos soltó la mano desde que llegamos. Ahora seguimos adelante, subiendo un escalón más en este camino. Quiero agradecer, desde el corazón, todo el apoyo y las muestras de cariño que hemos recibido de todos y de todas partes…Gracias por rezar por Alma y enviarnos tantas fuerzas y amor. De verdad, sentimos ese abrazo que nos ayuda a seguir adelante con más esperanza. Solo pedimos, con todo el respeto, que los medios nos permitan vivir este proceso como padres con tranquilidad sin especulación ni exigencias de lo que ha ocurrido. Nuestro mayor deseo es que este mal sueño pase pronto y podamos regresar a casa con nuestra hija", asegura en su texto.

Tras pronunciarse por fin, Anabel Pantoja pide tranquilidad a los medios para para continuar continuar con el proceso de recuperación de Alma: "Sabemos que, al ser personaje público, esto trae consigo un precio. Pero sí pediría que nos permitan vivir estos días con un poco de normalidad: poder ir y venir del hospital, hacer turnos, salir a desayunar o comer, o simplemente salir a lavar ropa sin sentirnos observados, perseguidos por las cámaras. Por encima de todo, pedimos respeto no solo por nosotros, sino también por los demás pacientes, familias y trabajadores del hospital. Gracias de corazón por estar con nosotros en este momento".

Con este comunicado, la sobrina de Isabel Pantoja pide privacidad y deja claro que pretende retirarse por completo de la vida pública para centrarse en la recuperación de su hija con el fisioterapeuta David Rodríguez. No será rápido, puesto que el bebé apenas ha cumplido dos meses de vida, y el proceso apunta a que va para largo. Todas sus actividades profesionales han quedado suspendidas hasta que Alma supere por completo este bache de salud tan complicado que le ha tocado vivir nada más nacer.

El apoyo de sus amigos

Amor Romeira regresa a Madrid después de haber estado en Gran Canaria apoyando a Anabel Pantoja durante el ingreso de su hija, coincidiendo su vuelta con la posible mejoría la pequeña Alma. Además ha reiterado la petición del comunicado que Anabel compartió ayer en sus redes sociales, en el que pedía poder atravesar ella misma y su pareja como padres este duro momento, sin especulaciones de por medio. Por último Amor Romeira ha desmentido rotundamente una vez más que hubiera una sala aparte en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria únicamente para Alma y la familia. "Yo he estado en el momento que tuve que estar, porque ella también ha estado en losmomentos de mi vida". Además la colaboradora Además, ha reiterado la petición del comunicado que Anabel compartió ayer en sus redes sociales es en el que pedía poder atravesar ella misma y su pareja como padres. "Este duro momento, sin especulaciones de por medio, me quedo mucho más tranquila. Por eso, porque ella ya ha hecho partícipe, que todo va mejor y solamente eso. Decirle a los colaboradores, sobre todo no a la gente que hace calle, no porque son muy respetuosos, pero a los colaboradores que tengan un poquito de de tacto", ha explicado. Por último, Amor Romeira ha desmentido rotundamente una vez más que hubiera una sala aparte en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria.