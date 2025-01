Álvaro Castillejo Preysler y Cristina Fernández están viviendo una de las épocas más especiales de su vida tras convertirse en padres de su primer hijo en común el pasado mes de diciembre, al que han llamado Nicolás.

Hoy, el sobrino de Isabel Preysler se ha dejado ver por FITUR y ha hablado de cómo está llevando esta nueva faceta como padre: "Una maravilla, es una cosa... que hasta que no te pasa, no te das cuenta, me he convertido en súper niñero ahora, cada vez que veo a los niños se me cae la baba".

Además, ha desvelado que de momento las noches las están pasando "bien" porque "el niño duerme bien, estamos teniendo mucha suerte porque temas cólicos y eso todavía no ha tenido ninguno, come a la hora programada y la verdad que muy bien".

En cuanto a cómo se encuentra Cristina, Álvaro ha confesado que está "súper recuperada" porque "llevó un buen embarazo, hizo ejercicio hasta casi el último día y lo está llevando de maravilla, todo eso se nota eh" y... ¡atención! porque parece que están decididos a ampliar la familia.

"A ver... de no querer ninguno a tener uno que queríamos, a un segundo, puede ser... puede ser, pero nos tiene que tocar niña" ha explicado Álvaro ante las cámaras.

Por último, demostrando que tiene una relación súper estrecha con su prima, Tamara Falcó, se ha mostrado cauto a la hora de hablar de un posible embarazo de esta y ha dejado claro que "las cosas a su tiempo, las cosas pasan cuando tienen que pasar".

Tamara Falcó, nueva escapada en solitario

Tras disfrutar de una escapada 'détox' en un exclusivo resort en México antes de celebrar Nochevieja en compañía de su hermano Manolo Falcó, su cuñada Amparo Corsini, y otros familiares como Álvaro Falcó e Isabelle Junot, Tamara Falcó reaparecía el pasado jueves en 'El Hormiguero' y no dudaba en lanzar un reproche en directo a su marido, Íñigo Onieva.

¿El motivo? El resfriado que le contagió en los primeros días de 2025 y por el que no pudo acompañar al empresario a la tradicional comida de Reyes en la residencia de su suegra, Carolina Molas, a pesar del impresionante abrigo tipo edredón de Dolce & Gabanna que adquirió durante una reciente escapada en pareja a Nueva York: "Mi abrigo hizo su función. pero el resfriado me lo pegó Íñigo" apuntaba divertida, encantada con su adquisición aunque reconoce que no le sacará demasiado partido ya que las temperaturas en la capital no son tan bajas como en la ciudad de los rascacielos.

Ya recuperada, Tamara ha retomado sus compromisos profesionales y este fin de semana se ha dejado ver en solitario en el aeropuerto de Madrid. Intentando pasar desapercibida con un look informal y una gorra negra, la marquesa de Griñón ha revelado que se encuentra "mucho mejor", evitando confirmar si su resfriado fue el motivo por el que no ha viajado en Navidades a Miami con su madre, Isabel Preysler, para visitar a sus hermanos Ch