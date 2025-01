Anabel Pantoja atraviesa sus momentos más complicados. Desde que su hija Alma fuera ingresada en el hospital materno infantil de Gran Canaria, la influencer se ha atrincherado en la isla junto a su novio y padre de la pequeña, David Rodríguez y todos los amigos y familiares de a pareja que no han tardado en desplzarse hasta Canarias para arropar a la familia en unos momentos tan difíciles.

Hace unos días, tras semanas de hermetismo, la influencer lanzaba un esperado comunicado en el que daba algunos detalles del estado de su hija Alma y llamaba a la calma, apelando a la esperanza y pidiendo a los periodistas respeto en un momento crítico para la familia y poder llevar este duro trance en la intimidad.

Ahora, han trascendido algunos detalles sobre cómo se encuentra la niña tras dos semanas igresada. De hecho, fue un descuido de María Patiño el que reveló el veradero estado de la pequeña Alma.

Estado de salud

Día de lo más especial para Anabel Pantoja y David Rodríguez: su hija Alma ya se encuentra en planta, justo el día en el que han 'celebrado' el segundo cumplemes de la pequeña.

La influencer ha compartido con toda su comunidad de seguidores un vídeo en el que hemos visto la ilusión de cómo Anabel y su pareja esperaban su llegada: "Dos meses, mi vida, y todos los que nos quedan por cumplir", ha escrito.

Tras la publicación de este vídeo, ha sido María Patiño -desde el Canal Quickie- la encargada de dar la gran noticia, su hija Alma ya se encuentra en planta tras días en la UCI:

"Tengo que decir algo que ayer no me ajusté a la realidad, cosa que por cierto celebro. Me he equivocado. Alma ya está en planta y yo ayer cometí el error de decir que estaba todavía en la UCI. Me alegro de mi equivocación más que nunca", explicaba la presentadora de 'Ni que fuéramos Shhh'.

Una información que ha dado mientras que su amiga y compañera, Belén Esteban, estaba a su lado visiblemente emocionada al ver el vídeo que Anabel le ha dedicado a su hija por redes.

La colaboradora de televisión ha viajado hasta en dos ocasiones a Gran Canaria para acompañar a la influencer y a toda la familia en este delicado momento y ha explicado que es muy emocionante ver la ilusión con la que su amiga vivió el embarazo: "Te emocionas porque los quieres, quieres a la niña...".