En una guerra mediática que parece no tener fin contra Ángel Cristo Jr, Bárbara Rey señalaba hace unos días en televisión a Ana Herminia como la culpable de su conflicto familiar. Entre risas, Bárbara ha reaparecido ante las cámaras y ha dejado en el aire la razón por la que no le gusta Ana Herminia para su hijo, aunque sí se ha reafirmado en que no quiere que la venezolana viva con su nieta.