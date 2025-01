Blanca Romero vive un momento dulce. Está triufando como conductora del programa "Next Level Chef", fue presentadora de las Campanadas, campañas publicitarias como modelo no le faltan y vive feliz en su tierra, en Gijón. La actriz y modelo muestra su día a día en redes sociales y no se olvida nunca de dedicar unas buenas palabras a su tierra. Es una enamorada de Gijón; es una enamorada de Asturias y, aunque no se sabe si está enamorada porque no habla demasiado de su vida privada, sí ha contado a sus seguidores la decisión que tomó hace un año y le ha cambiado la vida.

En enero de 2024, Romero decidió dejar de fumar. Aunque ella misma confiesa que no se lo puede creer, de eso ha pasado un año. Dejar este hábito ha cambiado su vida por completo. "Lo noto en el pelo, lo noto en la piel... lo noto en todo. Estoy feliz", confiesa. Blanca Romero es una actriz y modelo española, conocida por su participación en diversas series de televisión, películas y su carrera como modelo. Nació en Gijón, Asturias, y ha destacado tanto en la pantalla como en el mundo de la moda. Es especialmente conocida por su papel en la serie de televisión Los hombres de Paco, donde interpretó a Laura, un personaje que le dio bastante visibilidad. También ha participado en otras producciones televisivas y cinematográficas en España, además de ser una figura destacada en el mundo de la publicidad. En la actualidad, presenta el programa de cocina "Next Level chef", un formato rompedor traído de la tele amerciana. Next Level Chef es un programa de cocina competitivo creado por Gordon Ramsay, que se estrenó en 2022 en el canal estadounidense FOX. Lo interesante de este show es que no sigue el formato clásico de los concursos de cocina; en lugar de una única cocina estándar, los participantes compiten en tres cocinas ubicadas en tres niveles diferentes de un enorme escenario. En el programa no solo se trata de saber cocinar bien, sino de saber adaptarse a diferentes circunstancias y hacer lo mejor con lo que se tiene disponible. Cada episodio presenta eliminaciones, y los concursantes deben asegurarse de no quedar atrás en la competencia para llegar a la final.