Facuriel, conocido como "Facu", lleva una temporada viviendo en Asturias y son muchas las cosas que le sorprenden de la forma de vivir en el Principado. Son tantas que las cuenta todas en su cuenta de TikTok. La última: la costumbre que asegura que tienen los asturianos para salir de fiesta. "Algo que me parece super raro de acá es que salen al boliche con paraguas", asegura. En otras palabras: "Amigos, van a la discoteca con paraguas".

Facu explica que es "entendible" porque es "una región en la que llueve mucho" pero asegura que no le parece normal. "Yo en Argentina en mi vida salí al boliche (la discoteca) con un paragua y acá es renormal ahora en invierno", explica. Cuenta el caso de una amiga con la que salió y llevaba un paraguas; algo que le pareció "reloco".

Las respuestas no tardaron en llegar. Primer comentario: "Yo soy de asturias y en mi vida sali de fiesta con paraguas". Segundo comentario: "Soy de asturias y antes de llevar un paraguas de fiesta muero de hipotermia". Tercer comentario: "Además a penas llueve... cuatro veces en invierno". Y así un sinfín de personas que desmienten lo que cuenta y le aseguran que no es algo generalizado. Hay quien le responde con humor y le espeta: "Si llueve no pretenderás que vayan con sombrilla".

Este vídeo no es el único en el que Facu destaca los hábitos de los asturianos que le extrañan o le hacen gracia. Ha hablado sobre la rivalidad entre las dos cuencas y la gracia que le hace cuando le preguntan "¿Yes de Mieres?, ¿tienes perru?". Facuriel trabaja en hostelería y también comparte muchas anécdotas del sector. Casi 10.000 personas siguen las aventuras y desventuras de este argentino en Asturias.