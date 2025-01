Ágatha Ruiz de la Prada ha sido la protagonista de esta semana tras el desafortunado comentario que hizo el pasado fin de semana en el programa 'Fiesta' sobre la comunidad gitana y desde entonces la diseñadora ha huido de las cámaras... ¿por qué?

Esta noche se emitirá una entrevista que ha ofrecido para el programa '¡De viernes!' a raíz de lo que ha vivido estos días. Su silencio se debe a eso y como buena profesional se muerde la lengua cada vez que le preguntan por ello.

Eso es lo que ha pasado en el día de hoy cuando se le preguntaba a Ágatha por la última reacción de su pareja, José Manuel Díaz Patón, ante las cámaras... tomándoselo con humor y mostrando un tímida sonrisa, pero sin desvelar nada.

La diseñadora, ante la pregunta sobre la actitud de su pareja escondiéndose de la prensa y diciendo que no es él, sonreía y lanzaba un beso: "¡Anda!", evitando así confirmar si es cierto que le ha pedido que no hable más.

En cuanto a las palabras de su examiga, Cristina Palomares, hablando de ella en 'TardeAR', también ha preferido no pronunciarse, pero sin embargo cuando ha llegado a Madrid ha hablado.

A su llegada ha desvelado que se encuentra "fenomenal" y que "no puedo hablar de nada, absolutamente nada" de cómo ha vivido esta polémica porque "no puedo". Pese a ello, Ágatha anunciaba que si hablará "próximamente".

Ahora, en fiesta, Emma García se pronuncia sobre esta polémica. Lo primero que quiere dejar claro la presentadora es que ni ella ni la directora del programa escucharon este en el momento en el que lo dijo la diseñadora y asume su parte de responsabilidad por no haberlo parado a tiempo o no haberle dicho algo en su momento: "Lo primero de todo es que entendemos perfectamente el malestar en el pueblo gitano", dice Emma García a la hora de afrontar este tema en el programa de este sábado.

"A mí me duele porque tenemos una serie de estereotipos que se lanzan sin ninguna intención, pero hacen daño. Se siguen utilizando y ahí somos responsables los que trabajamos en un medio público y en un programa. Sabéis lo rotunda que soy, a mí no se me hubiese pasado ese tipo de comentario porque me duele", continúa diciendo Emma, visiblemente afectada por el dolor que ha provocado este tema en el pueblo gitano.

"Hay que pedir disculpas las veces que hagan falta. Todo nuestro respeto y todo nuestro cariño. Lo vuelvo a decir porque es mi deber como presentadora de este programa. Pido mil disculpas y entiendo perfectamente la molestia. Vamos a estar todos atentos con este y otros temas porque hacemos y nos hacemos daños", remata la presentadora con su intervención.