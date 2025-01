Carmen Alcayde se ha convertido en una de las protagonistas de '¡Fiesta!' al contar a sus compañeros que ha sido víctima de una estafa. Emma García y sus tertulianos estaban hablando del caso de una mujer francesa de 53 años a la que le estafaron 830.000 euros creyendo que enviaba dinero al mismísimo Brad Pitt -con el que pensaba que tenía una relación sentimental- cuando la valenciana ha tomado la palabra para revelar que ella también ha sufrido un engaño de este tipo que, afortunadamente, ha quedado tan solo en un susto.

"Me han estafado. Me pidieron poco dinero, fue con GLS, digo el nombre de la empresa de transporte porque dice que cuidado con las estafas". Como ha explicado, fue esta misma semana cuando recibió un mensaje que parecía de mensajería, pidiéndole un pequeño importe para el pago de los aranceles: "Estoy esperando un paquete que viene de Alemania, saben mi información. Metí la tarjeta para los aranceles, que eran dos euros y luego fui a ver qué empresa había cogido los dos euros de mi cuenta y no existía" ha relatado, asegurando que al ver que ya no existía el número de seguimiento del paquete, se dio cuenta de que algo no iba bien.

"Quité todo mi dinero, los millones de euros que tengo", ha bromeado entre risas, desvelando que en realidad se trataba de una tarteja prepago en la que solo tenía 10 euros, por lo que pudo sacar el dinero y la principal consecuencia de su estafa es que ha tenido que dar de baja dicha tarjeta, ya que los estafadores ya tenían acceso a sus datos personales y bancarios.

Problemas connuna redactora de Fiesta

'Fiesta' se ha infiltrado en un ritual de santería y ha conseguido grabar escenas increíbles que llegan a ser muy preocupantes. El programa lleva a cabo un extenso reportaje y descubre que hay personas que afirman poder hablar con espíritus y que pueden curar ''los males'', pero en realidad, todo es una tapadera para vaciar la cuenta corriente de aquellos que acuden en busca de ''un milagro''.

Rezos, conjuros y sacrificios de animales a precio de oro, una estafa millonaria que arruina vidas y de la que nos habla en profundidad Victoria Pil, presidenta de la Asociación de víctimas de la santería. Por su parte, es Silvia Álamo, nuestra compañera del programa, quien graba sus conversaciones con un santero para descubrir cómo es su modus operandi. Gracias a la cámara oculta que lleva consigo nuestra compañera, podemos escuchar a este santero y las indicaciones que le da a Silvia para el tratamiento que ha pensado para ella. Normalmente, en estas primeras conversaciones, no te suelen pedir mucho (te ofrecen rituales de poco dinero y no te ofrecen sacrificios), pero no ha sido el caso.

El santero le dice a Silvia que alguien le ha hecho una especie de embrujo y le propone ir a un cementerio para sacar los huesos de un muerto para poder curarse, cosa que deja sin palabras a los presentes en el plató de 'Fiesta': "Juegan con tu vida y con tu salud".