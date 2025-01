En el punto de mira por su desafortunado comentario sobre los gitanos, su enfrentamiento con Lolita Flores, y los testimonios de personas cercanas a ella que han destapado su carácter complicado, clasista y soberbio, Ágatha Ruiz de la Prada se ha sentado en el plató de '¡De Viernes!' para defenderse y dejar claro que en ningún momento quiso ofender a la etnia gitana al afirmar que estaba viviendo "como los gitanos" por no tener "lavabo, luces ni televisión" al encontrarse en plena mudanza.

Una polémica en la que se metía de lleno su novio, José Manuel Díaz-Patón, que en su afán por defenderla arremetía contra la hija de Lola Flores y la acusaba de sacar este tema para hacerse famosa y salir en televisión a costa de la diseñadora.

"Tuvo el arranque de defenderme aunque no necesito a nadie que me defienda. Él lo que había querido decir es que a lo mejor para un niño de 20 año ya no está tan puesto en la familia Flores" ha explicado Ágatha en '¡De Viernes!', reconociendo que el abogado "se equivocó" al atacar a Lolita, una de las personas más populares de nuestro país.

Pero, ¿ha pasado factura esta polémica a su relación? ¿Están en crisis o podrían haber roto como se ha rumoreado en los últimos días? La respuesta es no, como Díaz-Patón ha dejado claro este lunes a su llegada a su despacho, cargado con una docena de huevos de sus gallinas para 'hacer las paces' con la prensa después de su actitud esquiva de la semana pasada.

Posible ruptura

"Yo estoy hablando de mí, no estoy hablando de Ágatha ni de nadie, y no voy a hablar de momias por ahí..." ha dejado claro -aunque no ha dado nombres, todo apunta a que se refiere a Carmen Lomana, muy crítica con él por atacar a Lolita, cuando dice "momias"-, desmintiendo así que la diseñadora le haya dicho que no hable más ante las cámaras.

"Estoy muy bien con ella" ha confesado cuando le hemos preguntado por Ágatha, negando que esta polémica haya afectado a su relación: "No, ¿qué dices? ¡Qué va! ¿Qué se va a estropear? Pues si ella no ha dicho nada del otro jueves ni yo tampoco... Yo desde luego que estoy feliz con ella, y ella yo creo que está feliz conmigo".

Y, aunque su intención es "no seguir hablando porque tampoco quiero convertirme en personaje mediático", no ha dudado en defender nuevamente a su novia de las acusaciones de que tiene mal carácter y es soberbia y clasista con sus trabajadores. "Yo soy de 'al pan pan y al vino, vino'. O sea, que no estemos con tantas tonterías en el mundo, porque tampoco... nadie es racista, ni nadie es xenófobo, ni nada. No tiene mal carácter para nada. A lo mejor pues si está preocupada, pues a lo mejor está menos risueña, pero bueno..." ha sentenciado.