Isabel Pantoja ha tomado una decisión crucial para su futuro; realizar una serie documental sobre su vida que promete no dejar ningún detalle fuera. Según ha explicado Antonio Rossi, colaborador de 'Vamos a ver', esta producción incluirá momentos clave de la vida de la tonadillera, como su paso por la cárcel, y busca resolver definitivamente sus problemas económicos.

Antonio Rossi ha adelantado que el acuerdo está prácticamente cerrado y que la cantante abordará todo sin reservas. "En semanas podremos decir que finalmente se habrá cerrado, que se habrá llegado a un acuerdo", ha asegurado en el programa. Pantoja, conocida por mantener su vida personal bajo cierto hermetismo, ha decidido cambiar de estrategia. Según Rossi, "hablará de todo, de todos, quiere abordar la cárcel con profundidad, sin ningún tipo de problemas, y todo lo que ha pasado por su vida desde que nació hasta el día de hoy".

El documental no dejará espacio para omisiones o medias verdades. "No se va a omitir ningún capítulo destacado de su vida", ha declarado el colaborador, añadiendo que Pantoja tiene especial interés en tratar lo ocurrido durante su estancia en prisión.

"No va a omitir, ni a ocultar, ni a obviar", ha enfatizado Rossi, destacando que la cantante desea enfrentarse públicamente a su pasado. Con esta producción, Isabel Pantoja busca no solo cerrar una etapa de conflictos económicos, sino también compartir con su público una visión honesta y completa de su vida. La serie promete convertirse en un hito para la artista, conocida por su historia cargada de éxitos y controversias. El público objetivo de este documental no será el español, sino el estadounidense y su objetivo es posicionarse en un nivel más alto del que tenía previamente.

El duro momento de Anabel

Aunque la pequeña Alma continua ingresada en el Hospital Materno de Gran Canaria, su estado de salud evoluciona positivamente y los médicos ya han decidido pasarla a planta.

Los amigos y familiares de Anabel Pantoja y David Rodríguez no se han separado de ellos durante todo es te tiempo, turnándose para no dejarles solos y proporcionarles todo lo necesario. Omar Sánchez ha tenido numerosos gestos de cariño y de preocupación por la salud de la hija de su exmujer, las cuales ha hecho públicas en sus redes sociales.

Pero 'el negro' no ha sido el único ex de la sobrina de Isabel Pantoja que se ha preocupado por la salud de Alma y ahora hemos podido conocer la conversación que Yulen Pereira tuvo con Anabel.

El esgrimista olímpico no dudó en escribir un mensaje a la sobrina de Isabel Pantoja hace unos días para mandarle sus buenos deseos durante el ingreso de su hija. Ahora, el deportista ha contado que Anabel le contestó a ese mensaje y ha revelado qué le dijo. "La escribí, le mandé un mensaje de apoyo para que saliera todo bien. Entiendo que es un momento complicado para ella, pero sacó un momento para contestarme y ya le dije que estaba aquí para lo que necesitara. Me alegro mucho de la noticia de que esté estable y le deseo lo mejor", ha contado Yulen Pereira ante los medios de comunicación. Las reacciones al estado de salud de la hija de Anabel Pantoja, Alma, y a la difícil situación que está atravesando la colaboradora de Telecinco y también influencer, se suceden. A la de Omar Sánchez, exnovio suyo, hay que sumar la de otra expareja, esta vez Yulen Pereira. Ambos se conocieron en 'Supervivientes' y desde entonces el amor surgió entre ellos.

"Le mando lo mejor a la niña, a la familia, a Anabel, que sé que no está pasando por un buen momento. Espero que la niña se recupere lo antes posible. La verdad que esto es muy mal trago, tanto para la familia como para la niña. De verdad que le deseo lo mejor y espero que se quede en nada, porque no lo estamos pasando bien nadie", eran las primeras palabras del que fuera pareja de Anabel Pantoja.