El Cazador ha sabido labrarse un hueco en las tardes de TVE. Paz Herrera, 'La profesora', Ruth de Andrés, 'La gobernanta' , Lilit Manukyan, 'La espía', Erundino y Orestes Barbero, 'El espartano', forman el grupo de cazadores del programa que compiten contra los concursantes que llegan al espacio para hacerse con el premio económico.

Uno de los cazadores más queridos por el público es Erundino. Natural de Madrid, Erudino es Ingeniero de montes en Guadalajara y uno de los personajes televisivos más conocido de nuestro país. Su primer éxito lo logró al convertirse en 'Magnifico' de Saber y ganar, el mítico programa de La 2 de RTVE. El madrileño 27 programas y recuerda su paso por concurso de forma amarga: "Tengo un recuerdo ligeramente agridulce de 'Saber y ganar' porque, sinceramente, fui con lo puesto allí. No me preparé nada absolutamente, me lo tomé como un divertimento porque no tenía ni la menor idea de que pudiera acabar dedicándome a esto", decía. Pero su fama creció como la espuma con 'Los lobos’, los grandes campeones que, tras más de dos años y quinientos programas, lograron hacerse con el bote de ‘¡Boom!’ con la friolera cifra de 6,6 millones de euros. Con esta gesta, él y sus compañeros, Valentín Ferrero, Manuel Zapata y Alberto Sanfrutos agrandaron su leyenda y lograron dos hitos que les permitieron entrar en El libro Guinness de los récords: más victorias consecutivas en un programa de televisión y el mayor premio económico ganado en un concurso televisivo.

En la actualidad triunfa como 'cazador', gracias a su carisma y personalidad, pero sobre todo a su capacidad de concentración y su templanza, lo que hacen que sea un rival difícil de batir. “Trato de organizarme ciertas cuestiones, como leer la prensa para estar actualizado de lo que sucede en el mundo o buscarme ciertos temas que de otro modo nunca aprendería”, confirmaba el cazador.

El problema es que parece que nos queda menos de lo que nos gustaría para dejar de ver a Erundino y al resto de sus compañeros en antena. Las tardes de La 1 podrían cambiar de manera profunda a partir de la próxima primavera. RTVE lleva semanas barajando la posibilidad de dar por finalizado 'El cazador' de manera definitiva, tal y como adelanta El Confidencial digital este lunes. Por su parte, Vertele asegura que la cancelación es definitiva y YOTELE ha verificado que el planteamiento es real y que existen programas grabados hasta por lo menos el próximo mes de abril.

Testimonio de un concursante con ELA

Precisamente Erundino ha sido el cazador que ha tratado de impedir que Íñigo, Urbano y Ramón se llevaran el premio. El Cazador es un concurso de conocimiento y diversión, pero en él también hay lugar para reivindicaciones e historias que supongan inspiración para aquellos que no tienen una enfermedad o no pasan por un buen momento.

Es es el caso de Urbano, que padece ELA y ha querido exponer, aprovechando el programa como plataforma que "se puede ser feliz en una silla de ruedas". Urbano fue diagnosticado de ELA hace dos años y ha querido dirigirse a aquellos que están en su situación. "Que no decaigan, todavía hay muchos sueños por cumplir".

Tras estas palabras llegó la buena noticia. Íñigo, Urbano y Ramón conseguían 25 casillas y se llevan el premiazo: 55.000 euros frente a Erundino.