Jorge Fernández es uno de los presentadores más queridos y con más éxito de la televisión. Su programa, La ruleta de la suerte, arrasa en audiencia y es prácticamente lo más visto cada día de toda la oferta generalista.

Hace unas semanas el presentador publicaba una reflexión sobre la permanencia en televisión. "NO FALLAR!! Todo el mundo falla, es humano fallar, de hecho es necesario fallar de vez en cuando para poder progresar. Más en nuestro mundo. En la televisión hay más errores que aciertos y se sufre mucho por mantener un programa diario a flote. Intervienen multitud de variables que a veces ni uno mismo puede controlar. Pero de vez en cuando, y no se sabe muy bien por qué… aparece un programa que se instala en una franja horaria durante más de 18 años, y que NUNCA FALLA! Yo que estoy dentro, tengo una pequeña idea de por qué no fallamos, pero también hay otros programas con equipos buenísimos que no tienen el mismo resultado. Evidentemente no es cuestión de suerte. Llevamos muchos años sabiendo lo que tenemos que hacer y cómo lo queremos hacer. A qué público vamos dirigido y qué queremos conseguir. Y creo que hacerse estas preguntas son claves para cualquier programa de televisión. La lucha en las franjas horarias es muy grande. Es la guerra!! Pero cuando vas bien armado, ganas la batalla! En la última semana de agosto, cuando todos los programas de todas las cadenas bajan su audiencia, @laruletadelasuerte no ha bajado de un 22%. Siendo programa más visto y minuto de ORO la mayoría de los días. Es decir, NO FALLAMOS NUNCA! No me siento presionado por ello, pero sí con una responsabilidad de seguir haciéndolo lo mejor posible porque vosotros nos elegís. Y si nos elegís, no os podemos fallar nunca!! GRACIAS!!!!".

A lo largo de su trayectoria, Fernández ha sabido cómo conquistar al público a través de su simpatía, naturalidad y una complicidad innegable con los concursantes y espectadores que muchos intentan imitar para reproducir su evidente éxito.

En cuanto a su vida personal, hace poco han surgido en redes sociales especulaciones sobre una posible relación entre Jorge Fernández y Laura Moure. Los rumores han empezado a circular después de que ambos compartieran momentos de gran complicidad en pantalla y en redes sociales. Sin embargo, Fernández ha salido al paso para aclarar que su relación con Moure es estrictamente profesional y basada en una profunda amistad, fruto de años trabajando juntos. "Nos llevamos muy bien y nos divertimos mucho, pero más allá de eso, no hay nada", aclaró el presentador, zanjando las especulaciones.

Jorge Fernández puede presumir de un físico envidiable a sus 52 años de edad. La clave es el ejercicio y cuidar la mente y la alimentación. En su cuenta oficial de Instagram, el presentador muestra alguno de los aspectos personales de su vida, sobre todo del deporte que práctica en la montaña. Aunque un accidente le ha obligado a decir adiós a esta práctica durante un tiempo... Así lo ha contado él mismo en un post que ha colgado acompañado de un vídeo:

"CÓMO ROMPERTE UNA COSTILLA ESQUIANDO DE LA MANERA MÁS TONTA! Todo iba perfecto hasta que de la manera más tonta y en parado, se me engancha el esquí de arriba con una pequeña rama, pivoto dando un pequeño “trompo” y caigo de costado con el único tronco cortado por alguien que había en toda la bajada! Fractura de la novena costilla y se me acabó el esquí por lo menos para mes y medio. Mil gracias a Oriol y Coral por cuidar de mí!", ha escrito.