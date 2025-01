Paula Echevarría y Miguel Torres celebran un nuevo cumpelaños juntos. En esta ocasión, el del exfutbolista que cumple 39 años junto a la asturiana. Ella, como es habitual, le hizo su felicitación pública en Instagram: "Sé feliz hoy y siempre y llévame de la mano para que lo pueda vivir todo contigo. Te queremos con locura". Pero más allá de la "versión oficial", la actriz candasina ha querido dejar claro como son ellos en realidad, polos opuestos que se atraen.

En unas divertidas imágenes Echevarría mostró cómo estaban en la pisicna del hotel en el que se alojan durante sus vacaciones y quiso poner el acento en la diferencia entre ambos. Ella en bikini, disfrutando de los 21 grados. Él, tapado y con sudadera. "Las dos versiones de la vida", comenzó ella explicando. "Estamos a 21 grados, pero el madrileño este... esto en Asturias es agosto. No lo entiende", comenta ella entre risas.

Miguel Torres trata de justificarse y le pide a Paula que muestre su piel de gallina. La asturiana, cómoda con la temperatura, sigue con la broma y le dice que le va a bajar un calefactor.

La pareja ha empezado a mostrarse más naturales que nunca. Ambos se paran a hablar con la prensa en los eventos a los que acuden y responden con normalidad a todas las cuestiones que se les plantea. La última: su boda. Acudieron a un enlace juntos y a Paula le cayó el ramo. "Me cayó el ramo y aquí uno que casi se desmaya", bromeó la influencer asturiana a través de su cuenta de Instagram. En el vídeo se le ve a Paula Echevarría muy sonriente con un ramo de flores blancas en la mano, mientras Miguel Torres aparece a su lado con gesto pensativo. "No disimules, que no quieres", le contestó ella entre risas. Días más tarde a él lo pillaron en un photocall y respondió sobre este asunto. Para él la mayor prueba de compromiso en una pareja no es casarse, sino tener un hijo.

Ella también ha querido aclarar el asunto. "No lo creéis, no perdéis la esperanza, el amor existe" ha exclamado la actriz. "Una cosa es el amor y otra... En fin, las bodas que más se celebran son las de los amigos, las que te invitan, las que estás tranquilo. Y si aparte, si las cosas van bien, no hay que tocarlas. O sea, que van perfectamente, estupendamente" ha añadido el exfutbolista, dejando claro que una boda no entra ahora mismo en sus planes.